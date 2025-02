Para Salud de Neuquén, que Argentina salga de la OMS no cambia el día a día de la gente

Los últimos días, la Salud estuvo en primera plana. La salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la salida de la Emergencia Sanitaria, entre otros temas, fueron noticia. El titular de esa cartera provincial, Martín Regueiro, dio más detalles en "Así estamos", que se emite por Radio Mitre Patagonia.

"Nos llamó la atención la decisión de dejar la OMS. No sabemos cuál va a ser el impacto, pero sabemos que a las personas de a pie que no le cambia el 'día a día'. Quien esté sin medicación de PAMI, va a seguir sin medicación, estemos o no", dijo el funcionario que agregó que se enteró por los medios, "eso generó mucho ruido en los ministros de Argentina".

"Por ley, Argentina tiene que estar vinculada a la OMS, así que se tratará en el Congreso, pero igualmente vamos a estar vinculados a la Organización Panamericana de la Salud, que es con quien tenemos más contacto", explicó.

Respecto a la Ley de Emergencia Sanitaria, declaró que "el balance es positivo, tenía como fin abastecer al sistema y lo logramos. Sin embargo, uno quiere más, pero nos permitió resolver una crisis que teníamos con ambulancias, en enero entregamos 16".

Martín Regueiro, en diálogo con Rubén Boggi y Lucía Pysny.

Por otra parte, la cantidad del recurso humano es histórica. "Enero pagamos el sueldo a 1.752 médicos, los datos más altos" comentó, aunque aclaró que apuntan a formar gente que se quede en la provincia.

A futuro, el ministro que deben trabajar en seguir aumentando los horarios de atención en los centros de salud y en que finalmente se entreguen las recetas médicas electrónicas.