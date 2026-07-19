Llegó el gran día. La Selección Argentina pierde 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. El encuentro que decidirá al campeón del mundo se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el arbitraje de Slavko Vinčić. La Scaloneta, capitaneada por Lionel Messi, está con uno menos por la expulsión de Enzo Fernández, no puede ante una Roja que pretende conseguir su segunda Copa del Mundo. El duelo es transmisión de Mitre Patagonia FM 90.5, del Grupo Prima Multimedios.

Fue una primera parte difícil para la Scaloneta. A pesar de sus intentos por tener la pelota, al equipo argentino no le fluyó el juego y no logró llevar demasiado peligro. España, sin un dominio claro, mostró una circulación más rápida que le trajo las dos ocasiones del encuentro. La primera, un tiro de Lamine Yamal que contuvo Dibu Martínez en los minutos iniciales. La segunda, un disparo débil de Mikel Oyarzábal que el arquero argentino no tuvo problemas para detener.

Lamine Yamal tuvo la primera ocasión del encuentro. (Foto: PA)

El segundo tiempo le presentó todas las dificultades posibles a Argentina, que se había quedado sin Lisandro Martínez justo antes del entretiempo. En un contexto donde al equipo le costaba cada vez más sostener la pelota y España empezó a venirse, también debió salir Cristian Romero. En los últimos minutos, se sacudió el partido un poco más: luego de un ataque mal finalizado de la Albiceleste, el Dibu Martínez apareció para tapar un tiro de Lamine Yamal, pero segundos después Enzo Fernández vio la roja por una falta evitable sobre Pau Cubarsí que le costó la segunda amarilla. El conjunto nacional sostuvo y llegó el alargue, pero el panorama continuaba difícil.

El gol de Ferrán Torres

La roja a Enzo Fernández

En un partido que ya presentaba demasiada dificultad, el volante argentino se excedió en una pelota dividida y terminó dejando al equipo con diez. Enzo Fernández fue a disputar una pelota y llegó tarde contra Pau Cubarsí, que cayó al piso fulminado. El árbitro Vinčić no dudó y le sacó la segunda amarilla al mediocampista.

Dibu Martínez apareció en el final

El arquero argentino se hizo grande sobre los últimos minutos con dos buenas tapadas contra Lamine Yamal. En la primera, el extremo del Barcelona aprovechó para recibir con la defensa mal parada para recortar hacia el medio y sacar un zurdazo que Martínez despejó hacia el costado. Minutos más tarde, en una de las últimas de los 90 reglamentarios, nuevamente Yamal probó, esta vez de tiro libre, y el Dibu la sacó al córner.

Lisandro tuvo que salir por lesión

Sobre el final del primer tiempo, el zaguero argentino se vio obligado a abandonar el partido. En una acción dividida con Oyarzábal, una molestia muscular obligó a Licha a dejar el partido. El central se tiró al piso y esa acción marcó que ni siquiera iba a poder esperar al descanso para ser ser reemplazado. Nicolás Otamendi ingresó en su lugar.

España tuvo la primera

A los cuatro minutos, apareció la primera clara del partido para la Roja. Después de una pérdida del elenco argentino, Dani Olmo recibió de espaldas y descargó de primera para Lamine Yamal, que intentó abrir el pie con su remate, pero apareció Dibu Martínez para taparle el disparo de zurda.

Formaciones

Para el gran partido definitorio, la decisión de Lionel Scaloni fue meter mano dentro del once. Finalmente serán tres los cambios, con Gonzalo Montiel ingresando por Nahuel Molina en el lateral derecho, Rodrigo De Paul al mediocampo por Giuliano Simeone y el ingreso de Nicolás González en lugar de Leandro Paredes, que modifica la fisonomía del cómo se pararán los volantes. Del lado español, los mismos once que le ganaron a Francia.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis De La Fuente.

TV: Telefé, DSports, TyC Sports, Disney+ y Paramount+.

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey).

Con Messi encabezando, el calentamiento de la Selección

Como ya es costumbre, el conjunto nacional salió unos minutos antes a realizar los movimientos precompetitivos con el capitán argentino al frente del grupo. En un MetLife Stadium con mayoría de hinchas argentinos, Argentina ya palpita los instantes previos de una nueva final del mundo.

Así llegan a la final

El actual campeón del mundo defenderá la corona ante el mejor de Europa. Luego de que la Finalissima, que iba a tener lugar en marzo, no pudiera jugarse, el destino reencuentra a estos dos equipos, el 1 y el 2 del ranking FIFA, en el MetLife Stadium y por el máximo trofeo. Además, la definición se plantea también como el duelo entre Messi y una de las máximas estrellas actuales, Lamine Yamal.

Messi vuelve a una final y alcanza el récord de Cafú al disputar la tercera en su carrera.

Por el lado de España, la Roja llega con la gran expectativa de volver a coronarse campeón tras hacerlo por primera vez hace 16 años. Luego de dar su gran golpe sobre la mesa ante Francia en las semifinales, el conjunto ibérico llega habiendo recibido solamente un gol en contra y no teniendo que recurrir al alargue en ninguno de sus encuentros de eliminación directa. Para este encuentro, Luis de la Fuente no plantearía ninguna modificación: van los mismos que superaron 2-0 a Les Bleus en Dallas.

Con un Rodri Hernández liderando el mediocampo, una defensa que está sólida y con laterales que aportan (Marc Cucurella tiene dos asistencias y Pedro Porro dos tantos), un Mikel Oyarzábal en gran forma con cinco goles, pero aún a la espera de una mejor versión de Lamine Yamal, la ilusión de España llega asentada en tener el rendimiento colectivo más regular de todo el Mundial.

Rodri y Lamine Yamal, las máximas estrellas de España.

Scaloni quiere ser eterno

Otro de los que pretende quedar en los libros es Lionel Scaloni, que disputa su segunda final consecutiva al frente de Argentina como solamente había alcanzado a hacerlo Carlos Bilardo. Esto ya lo tiene en un apartado especial, pero el bicampeonato lo elevaría a un pedestal único. Alumno de Luis de la Fuente en el curso de entrenador, el oriundo de Pujato buscará este domingo dar cátedra. Fiel a su estilo, aún no confirmó el once titular, aunque se especula con el regreso de Rodrigo De Paul a la mitad de la cancha en lugar de Giuliano Simeone.