Un incendio de gran magnitud afectó durante la tarde del domingo al Hotel Alto Nevados, uno de los principales alojamientos del complejo turístico Nevados de Chillán, en la Región de Ñuble. El establecimiento fue declarado con pérdida total.

La emergencia obligó a evacuar a unas 150 personas, entre turistas y trabajadores, quienes fueron trasladados hacia otros hoteles del sector. Según informó el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, no se registraron personas lesionadas.

El fuego también provocó daños en la cafetería y en vehículos que se encontraban junto al hotel. Durante la noche, las condiciones de viento dificultaron el trabajo de Bomberos, que en un momento debió replegarse ante la intensidad de las llamas.

Durante este lunes todavía permanecían algunos sectores con fuego activo, por lo que Bomberos continuaba trabajando en el lugar para controlar los últimos focos.

La autoridad también señaló que algunos turistas perdieron todas sus pertenencias, incluidos sus pasaportes. Ante esta situación, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladaría al sector de Las Trancas para colaborar con la regularización de estas personas y revisar su situación migratoria.

En tanto, durante la jornada se esperaba la llegada de funcionarios del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del incendio.

A raíz de la emergencia, Nevados de Chillán informó la suspensión de sus operaciones durante este lunes. Tanto el Centro de Ski como el Parque de Agua Termal permanecerán cerrados.