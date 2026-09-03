El Gobierno de Neuquén busca transformar los acuerdos alcanzados con Chile en oportunidades comerciales concretas para las empresas de la provincia. Para ello, se realizará un relevamiento del entramado productivo local que permitirá identificar qué bienes y servicios pueden tener posibilidades de exportación hacia el vecino país y cuáles son las necesidades de abastecimiento que podrían cubrirse mediante proveedores chilenos. La iniciativa apunta a fortalecer el intercambio y generar nuevas alternativas para el sector privado.

El subsecretario de Industria y Modernización del Ministerio de Economía, Producción e Industria, Juan Manuel Morales, explicó que la propuesta busca darle continuidad al trabajo desarrollado durante el 40° Comité de Integración de Los Lagos, realizado recientemente en Valdivia. “Queremos que esto no sea solamente una reunión que se hace una vez por año, sino un marco de trabajo para poder hacer cosas de verdad”, señaló el funcionario, quien planteó la necesidad de avanzar desde los acuerdos institucionales hacia vinculaciones comerciales concretas.

Juan Manuel Morales, subsecretario de Industria y Modernización de Neuquén, destacó la necesidad de convertir los acuerdos con Chile en oportunidades comerciales concretas.

Una vez identificadas las capacidades productivas y las necesidades de ambos mercados, la Provincia prevé organizar rondas de negocios virtuales entre empresas neuquinas y chilenas. La intención será encontrar complementariedades que permitan ampliar las exportaciones neuquinas, pero también acceder a productos, bienes e insumos provenientes de Chile que actualmente pueden resultar costosos o no estar disponibles en el mercado local.

El relevamiento tendrá en cuenta distintos sectores productivos que presentan posibilidades de integración a ambos lados de la cordillera. Entre los ejemplos mencionados aparecen actividades vinculadas con la producción de frutas y la industria acuícola, donde existen capacidades tanto en Neuquén como en las regiones chilenas. La estrategia apunta a detectar oportunidades específicas de intercambio y generar vínculos que puedan traducirse en nuevos negocios.

El 40° Comité de Integración de Los Lagos, realizado en Valdivia, permitió avanzar en una agenda binacional que ahora busca traducirse en negocios y oportunidades para el sector privado.

El trabajo contará con la participación de organismos públicos y representantes del sector privado, mientras que las herramientas virtuales permitirán mantener el contacto empresarial sin esperar al próximo encuentro presencial. El 40° Comité de Integración de Los Lagos reúne a las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut y a siete regiones de Chile, y aborda además cuestiones vinculadas con infraestructura, pasos fronterizos, energía, emergencias y gestión de riesgos.