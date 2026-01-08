Un mecánico fue víctima de viudas negras en la ciudad bonaerense de Pergamino. Dos mujeres lo sedujeron por redes sociales, lo durmieron en la supuesta cita y le robaron dinero, el cual fue utilizado para comprar asado para los festejos de Año Nuevo. Tras amplios operativos, las acusadas fueron detenidas.

El robo sucedió en la tarde del miércoles 31 de diciembre cuando la víctima se encontraba en su taller mecánico y allí acudieron las dos mujeres, de 23 y 33 años, a quienes ya conocía por haber tenido un diálogo previo por redes, donde intercambiaban imágenes eróticas.

La jornada transcurría sin problema hasta que el hombre se desvaneció luego de tomar un vaso de cerveza, tras lo cual ambas acusadas aprovecharon y lo desvalijaron. El mecánico despertó horas después cuando sus hijos, preocupados porque no llegaba a la cena de fin de año, fueron al taller y constataron que estaba desnudo y que le habían robado.

Fuentes del caso confirmaron que la propia víctima realizó la denuncia y frente al fiscal Francisco Furnari dio a conocer el nombre de las acusadas. Él mismo detalló el robo de $700 mil y un celular.

De este modo, se dio inicio al análisis de las cámaras de seguridad y las redes sociales, además de la recolección de testimonios. Todo el material reunido permitió descubrir que las acusadas, con parte del dinero sustraído, compraron asado para festejar Año Nuevo con sus familias, mientras que se constató que la joven de 23 años, volvió al taller con un bebé en brazos.

Ante lo obtenido, el Juzgado de Garantías ordenó allanamientos, los cuales concluyeron con la detención de las dos mujeres. En las próximas horas se sabrá si le otorgarán la excarcelación a la más joven, debido a que es mamá y debe alimentar a su hijo, mientras que la otra acusada seguirá en prisión ya que tiene antecedentes.