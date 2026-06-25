La Cámara de Diputados aprobó hoy con media sanción el proyecto del denominado “Súper RIGI”, un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias impulsado por el Ministerio de Economía, que busca atraer capitales de gran escala hacia sectores tecnológicos y productivos de frontera.

La iniciativa está orientada a proyectos vinculados con actividades aún no desarrolladas en el país o en etapas experimentales, como la industrialización de minerales críticos (litio y uranio), biotecnología, energías renovables, producción de baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares modulares, semiconductores e inteligencia artificial.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del “Súper RIGI”, orientado a atraer grandes inversiones tecnológicas.

Para acceder al régimen, las inversiones deberán superar un piso mínimo de 1.000 millones de dólares, muy por encima del umbral del RIGI original, fijado en 200 millones. A cambio, se otorgará un esquema de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un plazo de hasta 30 años.

Entre los beneficios, el proyecto contempla una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para IVA y cargas patronales, y una alícuota única del 10% en contribuciones. También prevé exenciones de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y flexibilización de restricciones para operar.

El esquema prevé estabilidad fiscal por hasta 30 años para inversiones de gran escala.

Además, los dividendos tributarán inicialmente un 7%, con reducción al 3,5% luego de cuatro años de adhesión, mientras que los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal. El régimen también establece la disponibilidad progresiva de divisas: a partir del tercer año, las empresas adheridas podrán acceder al 100% de las divisas generadas por exportaciones.