El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene una racha sostenida en el mercado cambiario: lleva 80 días consecutivos comprando dólares y ya alcanzó el 73% de la meta anual de acumulación de reservas. Este martes, la entidad adquirió US$69 millones, con lo que elevó el total acumulado en 2026 a US$7291 millones, sobre un objetivo de US$10.000 millones. Solo hubo una jornada sin compras en lo que va del año: el 2 de enero.

El desempeño del BCRA mostró un cambio de velocidad en el último mes. Mientras entre enero y marzo el promedio diario de compras fue de US$76 millones, en abril se elevó a US$138 millones por día, incluso en un contexto de presión sobre el dólar. En este contexto, analistas de mercado destacan que se trata de uno de los mejores arranques de acumulación desde 2003, solo por detrás de 2024, que estuvo marcado por condiciones excepcionales.

Las reservas del Central, bajo la lupa del FMI

La acumulación de reservas es una de las variables centrales que sigue el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa vigente con la Argentina. El país había incumplido la meta de fines de 2025, por lo que este indicador resulta clave en la actual revisión del organismo, que podría destrabar un desembolso de US$1000 millones.

El esquema oficial para sumar reservas se apoya en dos factores:

La demanda de dinero

La liquidez del mercado cambiario

Si bien la regla inicial del BCRA era comprar el 5% del volumen operado, en muchas jornadas logró adquirir una porción mayor sin generar presión sobre el tipo de cambio.

Las proyecciones indican que el ritmo de compras podría mantenerse o incluso consolidarse en las próximas semanas, impulsado por:

La liquidación de la cosecha de soja

El ingreso de divisas por emisiones corporativas y provinciales

Además, con una inflación en desaceleración, el BCRA tendría mayor margen para priorizar la acumulación de reservas, aun cuando eso implique cierta presión sobre el dólar.

El proceso de compra de divisas también tiene un efecto directo: la inyección de pesos en el mercado. En lo que va del año, el BCRA volcó más de $9 billones para adquirir dólares. En ese contexto, tanto el Banco Central como el Tesoro debieron avanzar en mecanismos de absorción de liquidez para evitar un exceso de pesos en circulación, lo que implica sostener tasas de interés elevadas.