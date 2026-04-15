Schpoliansky: “El Estado nacional debe tratar de reducir los precios de la economía”

El secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky habló con el programa La Primera Mañana que se emite por AM550 tras conocerse el dato de la inflación de marzo que, según el INDEC, fue del 3,4% a nivel nacional y del 3,5% en la provincia norpatagónica.

En primer lugar explicó: “Es una inflación alta para la situación monetaria y fiscal que vive Argentina. Uno siempre cree que es un fenómeno monetario, y la verdad es que con el ajuste fiscal, el apretón monetario que hay con un ajuste severo, aun así la inflación sigue viajando a más del 3%, eso es altísimo porque países vecinos tienen 4 o 5 en todo un año, nosotros tenemos eso casi en un mes. Debe haber un montón de situaciones por las cuales sigue siendo un tema central como problema económico, tenemos un valor interanual cercano al 32%, y hace ocho meses eso viene en crecimiento”.

Concentración de la oferta y presión impositiva

El funcionario atribuyó dos razones al incremento inflacionario: concentración de la oferta y presión impositiva sobre productos y servicios.

“Hay que revisar algunas cuestiones, por ejemplo concentración de la oferta. En Argentina eso es muy fuerte, hay pocas compañías que ofrecen alimentos por ejemplo, en los servicios ni hablar, porque las mismas son casi monopólicas. Pasa con la luz, con la telefonía, en Argentina es fácil fijar precios independientemente del costo que tengan. La otra cuestión es la impositiva, la mitad de los precios que pagamos son tributos y eso es muy alto, no existe en ningún país del mundo esa presión fiscal”, consideró.

En ese sentido continuó: “Dentro del 50% en promedio que contiene impuestos, el 40% son nacionales, luego vienen provinciales y municipales. La parte más grande es la del Estado nacional (IVA, Ganancias, Impuesto al Cheque, Bienes Personales). El problema es la contraprestación que recibimos, pagamos muchos impuestos pero no tenemos buenos, eso se delega a las provincias”.

“A veces no vuelve el dinero a las provincias en términos de coparticipación, no se hace de forma justa. La discusión debe empezar con el Estado nacional para tratar de reducir los precios de la economía”, lanzó Schpoliansky.

Por otro lado, el funcionario neuquino opinó: “Después hay una cuestión de estructura de costos, ahora el ítem que más aumentó es educación, vivienda, servicios, cosas centrales”.