El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este viernes que ha renovado la totalidad de sus préstamos REPO con bancos internacionales por US$6.000 millones hasta septiembre de 2028. Desde la entidad que encabeza Santiago Bausili destacaron que esta medida "fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas”.

Por qué es importante la renovación de la totalidad de los préstamos REPO del Banco Central

“El Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO, del inglés Repurchase Agreement) vigentes por un monto total de US$ 6.000 millones, y concertó una nueva por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028”, indicó la autoridad monetaria en un comunicado de prensa.

La entidad que encabeza Bausili indicó que a través de esta la transacción, el BCRA refinanció la totalidad de los vencimientos de estos instrumentos previstos para el 2026 y 2027 y destacó que la medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local.

Desde el BCRA afirmaron: “Además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes”.

“Al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA”, explicó el parte oficial.

Voceros de la entidad monetaria expresaron también que “en la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA”.

Por esta operación se abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread (diferencial) de 4%.

Milei impulsa una reforma para redefinir el rol del Banco Central

El anuncio del BCRA tiene lugar casi 24 horas después de que el presidente de la Nación Javier Milei anunciara que el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del organismo. El objetivo que persigue el Ejecutivo es que la función principal vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda.

En la modificación de la Carta Orgánica del BCRA trabajan el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, Bausili y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger Buscan revertir los cambios introducidos en 2012 durante el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner.

Según explicó Milei, la reforma pretende limitar la posibilidad de que el BCRA financie al Tesoro mediante emisión monetaria y fortalecer la independencia de la entidad, al considerar que ese mecanismo fue una de las causas de la inflación. El proyecto forma parte del paquete de prioridades legislativas del oficialismo para el segundo semestre, junto con otras iniciativas como la reforma política, modificaciones al régimen de Zona Fría y cambios vinculados a Inocencia Fiscal.