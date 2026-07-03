La corrupción se convirtió en la principal preocupación de los jóvenes argentinos y comenzó a desplazar a la inflación, los bajos salarios y el desempleo entre los temas que más inquietan a este sector. Así lo reveló un estudio nacional realizado entre personas de 18 a 35 años, que además muestra un escenario de paridad en la valoración de la gestión del presidente Javier Milei.

Los resultados fueron analizados por Florencia Filadoro, politóloga y miembro de la consultora Reyes Filadoro, durante una entrevista en el programa "La Segunda Mañana" que se emite por AM550. Allí explicó que el relevamiento fue elaborado junto a la consultora Intercomunicación y combinó una encuesta nacional con un análisis de las conversaciones en redes sociales para conocer cómo evalúan los jóvenes la gestión nacional y cuáles son hoy sus principales preocupaciones.

El relevamiento combinó una encuesta nacional con un análisis de las conversaciones en redes sociales.

De acuerdo con la investigación, el 48% de los jóvenes mantiene una opinión favorable sobre el Gobierno, mientras que el 52% expresa una valoración negativa. Sin embargo, Filadoro señaló que esa diferencia se encuentra dentro del margen estadístico, por lo que puede interpretarse como un escenario de equilibrio entre ambas posiciones.

El dato que más llamó la atención de los investigadores aparece al consultar cuál es el principal problema que enfrenta el país. La corrupción encabezó las respuestas con el 21% de las menciones, seguida por los bajos salarios (18%), el desempleo (16%) y la inflación (10%). En conjunto, las preocupaciones económicas continúan teniendo un peso importante, pero por primera vez la corrupción lidera el ranking entre los jóvenes consultados.

El informe también detectó que esta preocupación comienza a extenderse incluso entre quienes simpatizan con La Libertad Avanza. Según explicó Filadoro, el 54% de los jóvenes que se identifican con ese espacio político considera que la corrupción es hoy el principal problema del país, una señal que representa una "luz amarilla" para el oficialismo.

El estudio muestra que el apoyo al Gobierno entre los jóvenes continúa dividido, aunque aparecen nuevas señales sobre sus principales inquietudes.

Otro de los aspectos destacados del relevamiento es la brecha de género. El respaldo al Gobierno es mayor entre los hombres jóvenes, mientras que las mujeres muestran una mayor predisposición a impulsar un cambio de rumbo de cara a las elecciones de 2027. Para la politóloga, esta diferencia responde tanto a factores económicos como a la identificación de parte del electorado masculino con el estilo de liderazgo del Presidente.

Además de la encuesta, el análisis de las conversaciones digitales mostró que la corrupción fue uno de los temas con mayor presencia en redes sociales durante junio. Esa tendencia, sostuvo Filadoro, refuerza la idea de que el tema comenzó a instalarse en la agenda de los jóvenes y podría influir en la percepción del Gobierno en los próximos meses.

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