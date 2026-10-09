El Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió al cruce de la Auditoría General de la Nación (AGN) y aseguró que su posición en oro registró un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones durante 2025. La respuesta llegó luego de que el organismo auditor señalara pérdidas superiores a los US$ 1.000 millones vinculadas con operaciones financieras sobre el metal precioso.

A través de un comunicado oficial, la entidad que conduce Santiago Bausili explicó que el resultado debe analizarse considerando tanto la evolución del precio internacional del oro como las operaciones de cobertura financiera. Según sostuvo, la estrategia se aplica sobre el 100% de sus tenencias en ese activo y busca proteger las reservas internacionales ante eventuales caídas significativas de su cotización.

El BCRA explicó que las pérdidas de los instrumentos financieros deben analizarse junto con la evolución del precio del oro.

El organismo monetario reconoció que los instrumentos financieros utilizados para cubrirse pueden generar pérdidas cuando el precio del oro sube. En ese escenario, el activo principal aumenta su valor, mientras que los derivados utilizados como protección registran un resultado negativo. Por ese motivo, el BCRA sostuvo que ambas operaciones deben evaluarse en conjunto y afirmó que el balance final fue ampliamente favorable.

La controversia surgió después de que la AGN señalara que las operaciones de cobertura habían generado una pérdida de US$ 1.023 millones, compuesta por resultados negativos en opciones y primas. El organismo auditor cuestionó la estrategia aplicada y sostuvo que el Central había calculado incorrectamente la evolución del precio del oro.

El Bank for International Settlements de Suiza resguarda oro del Banco Central argentino.

En su respuesta, el Banco Central también remarcó que esta política de cobertura se implementa desde 2007 y aseguró que las operaciones se ajustan a los estándares de auditoría y control. Además, destacó que la AGN aprobó los estados contables correspondientes a 2025, que la entidad calificó como un período de resultados récord y de fuerte incremento patrimonial.

El cruce entre ambos organismos volvió a poner en el centro de la discusión el manejo de las reservas de oro y el uso de instrumentos financieros para reducir riesgos. Mientras la AGN cuestionó el resultado de las operaciones específicas, el BCRA defendió la estrategia y afirmó que la evaluación correcta debe contemplar el desempeño integral de sus tenencias y las coberturas asociadas.