El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares a sus reservas y quedó muy cerca de completar una de las metas previstas para 2026. La entidad mantiene una tendencia sostenida de compras de divisas que le permitió acercarse al objetivo anual establecido dentro de la estrategia económica del Gobierno.

Cuántos millones de dólares acumula el BCRA en lo que va de 2026

De acuerdo con los datos más recientes, la autoridad monetaria ya acumula más de 9.800 millones de dólares adquiridos durante el año, lo que representa cerca del 98% de la meta planteada para este período.

La acumulación de reservas se produce en un escenario donde el ingreso de divisas provenientes del sector exportador continúa siendo elevado, especialmente por la liquidación de exportaciones agroindustriales y por nuevas colocaciones de deuda realizadas por empresas y provincias.

El fortalecimiento de las reservas aparece como uno de los ejes centrales de la política económica impulsada por el Gobierno nacional y también es seguido de cerca por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y analistas financieros.

Durante las últimas semanas, el Banco Central mantuvo una participación activa en el mercado cambiario, aprovechando momentos de mayor oferta para continuar incorporando dólares sin generar fuertes presiones sobre la cotización.

La evolución de las reservas es observada como un indicador relevante para medir la capacidad de la economía argentina de afrontar compromisos financieros y sostener la estabilidad del sistema monetario. Con los resultados obtenidos hasta el momento, el Banco Central quedó a las puertas de alcanzar el objetivo previsto para este año, una meta que semanas atrás todavía aparecía distante y que ahora podría concretarse en las próximas ruedas cambiarias.