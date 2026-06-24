Banco Macro anunció que recibirá una línea de financiamiento de hasta US$200 millones por parte de BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito productivo para pequeñas y medianas empresas de todo el país. La operación representa un respaldo internacional a la entidad y busca potenciar el crecimiento del sector productivo.

Jorge Scarinci, Santiago Portais y Sergio Lew durante la presentación del acuerdo entre Banco Macro y BID Invest.

Uno de los ejes centrales del acuerdo será fortalecer el financiamiento para empresas radicadas en las provincias del Norte Grande, una región que históricamente enfrentó mayores dificultades para acceder al crédito. Desde el banco destacaron que esta orientación federal está alineada con su estrategia de acompañar el desarrollo de las economías regionales.

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, aseguró que los fondos estarán destinados a las PyMEs, el comercio y la producción. "Queremos ser un aliado estratégico para emprendedores y empresarios, facilitando el acceso al crédito donde más se necesita para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo productivo", sostuvo.

El acuerdo prioriza el financiamiento de empresas del Norte Grande y busca impulsar la inversión y el empleo en las economías regionales.

La operación se enmarca en la Estrategia de País del Grupo BID con Argentina para el período 2025-2028, que prioriza la modernización productiva y el acceso al financiamiento como motores del crecimiento. Desde Banco Macro señalaron que el acuerdo reafirma su compromiso de acompañar a quienes generan empleo y valor en todo el país.