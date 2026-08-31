El Ministerio de Capital Humano anunció una actualización del monto de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de universidades públicas nacionales y provinciales que cursan carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo y económico del país.

A partir de esta actualización, la cuota mensual pasará a ser de $187.495, lo que representa un incremento del 130% respecto del valor vigente al inicio de la convocatoria 2026.

La medida tendrá carácter retroactivo a junio de 2026. Según informó el Ministerio, el nuevo monto correspondiente a los meses alcanzados por la actualización, junto con la totalidad del porcentaje adeudado, será abonado de manera conjunta en la liquidación correspondiente a octubre.

¿Qué son las Becas Manuel Belgrano?

El Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano busca favorecer el ingreso, la permanencia y la graduación de estudiantes universitarios que eligen carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social del país. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y también apunta a fortalecer la vinculación entre las universidades públicas, el sistema tecnológico-productivo y el mercado laboral.

Las becas tienen una duración de 12 meses y pueden renovarse siempre que los estudiantes cumplan con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por el programa.

¿Qué carreras son consideradas estratégicas?

El programa contempla distintas áreas de formación vinculadas con sectores considerados prioritarios. Entre ellas se encuentran:

Energía e Hidrocarburos

Minería y Geociencias

Logística e Infraestructura

Agroindustria y Biotecnología

Tecnologías de la Información y Control de Sistemas

Profesorados en áreas estratégicas

Ciencias Exactas y Naturales

De esta manera, el programa busca acompañar las trayectorias universitarias en disciplinas vinculadas con sectores productivos, tecnológicos y científicos considerados relevantes para el desarrollo del país.

Un apoyo para sostener las trayectorias universitarias

La actualización del monto busca reforzar el acompañamiento económico a estudiantes que cursan carreras estratégicas en universidades públicas. En ese sentido, la beca constituye una herramienta orientada no solo a facilitar el acceso a la educación superior, sino también a sostener la continuidad de los estudios y favorecer la graduación.

El incremento anunciado para 2026 eleva significativamente el monto de la beca y, al aplicarse de manera retroactiva desde junio, permitirá que los beneficiarios reciban en octubre el monto actualizado correspondiente a los meses adeudados.