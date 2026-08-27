Figueroa se reunió con autoridades de Chile para fortalecer la agenda comercial, energética y logística

En el marco del 40° Comité de Integración de Los Lagos que se desarrolló ayer y hoy en la ciudad chilena de Valdivia, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa mantuvo un encuentro con autoridades del país trasandino para fortalecer la agenda comercial, energética y logística entre ambas naciones.

El mandatario neuquino se reunió con el gobernador de la región de Biobío, Sergio Giacaman; el expresidente de Chile, Eduardo Frei; y la ministra de Energía, Ximena Rincón. También fue de la partida el embajador del país trasandino en Argentina, Gonzalo Uriarte.

“Seguimos fortaleciendo una agenda común para profundizar la integración comercial, energética y logística entre Biobío y Neuquén”, expresó Figueroa en una publicación que realizó en su cuenta de X.

Además manifestó que “el objetivo es claro: transformar los acuerdos en acciones concretas, con responsables y plazos, y seguir avanzando en la integración energética y a través del paso internacional Pichachén”.

“La integración tiene que ser una realidad”, destacó Figueroa en su discurso y aseguró que Neuquén y Biobío “estamos en el momento oportuno para poder integrarnos y crecer”. Dijo que ambas jurisdicciones “tenemos una historia común” y consideró que es importante seguir escribiéndola.

El gobernador remarcó que “la integración tiene que ser física como verdaderamente nos merecemos” y afirmó que, por ese motivo, desde el Gobierno neuquino se está trabajando en una serie de obras de conectividad vial.

“La región quizás con más progreso que tiene en el interior Chile, que es Bíobío, no la tenemos conectada con el norte de Neuquén”, dijo y agregó: “Entonces, en marzo vamos a comenzar la obra de pavimentación del paso internacional Pichachén. Estamos haciendo un corredor bioceánico que puede venir desde la provincia de Río Negro, desde La Pampa o desde Buenos Aires”.

Explicó que el paso Pichachén permite ingresar a Chile por el norte de la provincia del Neuquén y recalcó que “estamos haciendo más de 200 kilómetros de rutas para poder lograr ese corredor bioceánico. Lo vamos a completar en el corto plazo”.

Comentó que, con el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman García, “venimos trabajando por esta integración de la aduana de Pichachén” y aseveró que “aquel paso olvidado” terminará “siendo realidad”.

Informó que desde Neuquén “estamos construyendo una ruta paralela a la Cordillera de los Andes y a la ruta 40”. “Estamos haciendo la unión de 750 kilómetros de rutas; va a unir 20 pueblos, 20 lagos y todos los pasos internacionales que tenemos con Chile. Hoy tenemos tres pasos pavimentados y vamos a hacer otros tres”, añadió.

“Estamos haciendo en cuatro años lo que la provincia del Neuquén hizo en toda su historia”, destacó el gobernador e informó que en marzo se terminará de pavimentar el paso Mamuil Malal. Además, adelantó que se proyecta iniciar el asfalto del paso Hua Hum en 2028. “Los corredores viales de la provincia del Neuquén con Chile van a ser muy fluidos”, indicó y remarcó: “Tenemos el financiamiento, estamos en todo el proceso licitatorio y estamos avanzando”.

Por otra parte, Figueroa detalló que, con el 1,5% de la población, hoy Neuquén es la cuarta provincia que más exporta del país y aporta más del 6% del Producto Bruto Interno de la Argentina. “Somos una provincia que fundamentalmente hoy estamos produciendo gas y petróleo”, dijo y expresó: “Es importante mencionar esto porque ha cambiado el paradigma”.

Recordó el tratado que firmaron en la década de 1990 los ex presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei para la integración gasífera entre ambos países y consideró: “Había una excelente intención, pero hubo un declino de los yacimientos convencionales. No había más gas y petróleo. Con ese declino y sabiendo de la autodeterminación que brinda la energía, Argentina se cerró”.

Figueroa dijo que “ese tratado ha sido una huella que tenemos que transformarla en un trabajo conjunto y en un aprendizaje, no en una herida de lo que terminó pasando”. Por último, manifestó que “la realidad terminó cambiando” con la posibilidad técnica para poder extraer gas y petróleo de la roca de los yacimientos no convencionales.

Rolando Figueroa también se reunió ayer en Concepción con las mismas autoridades de Chile.

“Pichachén, Vaca Muerta, energía, producción y los puertos del Biobío nos abren una enorme oportunidad para transformar nuestra frontera en una plataforma de desarrollo para la integración de ambos países”, sostuvo el mandatario norpatagónico al respecto.