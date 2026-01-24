Defensa Civil y Fauna realizaron recorridos este viernes en la zona de El Cristo luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un ofidio de aproximadamente de tres metros. No hubo confirmación visual, pero se difundieron recomendaciones para evitar riesgos.

La Dirección General de Defensa Civil de Zapala informó que recibió un aviso por la presunta presencia de una serpiente de gran tamaño en el sector conocido como El Cristo, situación que generó inquietud entre vecinos del lugar.

Ante la denuncia, se solicitó la colaboración de la Delegación de Fauna Zona Centro, y personal de ambos organismos se trasladó al sitio para realizar un relevamiento preventivo. En el lugar se entrevistó a la familia que realizó el llamado y a otros pobladores, quienes coincidieron en haber visto un ejemplar de aproximadamente tres metros de longitud.

Pese al recorrido efectuado en la zona señalada, no se logró dar con el animal, por lo que hasta el momento no es posible confirmar la especie. Según los testimonios recogidos, la serpiente habría sido observada trepada a un árbol, un comportamiento que abrió distintas hipótesis entre los especialistas.

Una de las posibilidades es que se trate de una lampalagua (Boa constrictor occidentalis), también conocida como boa de las vizcacheras, una especie presente en la provincia de Neuquén.

Personal de la Dirección General de Defensa Civil de Zapala y de la Delegación de Fauna Zona Centro realizaron un recorrido por la zona.

La lampalagua en Neuquén

La lampalagua es una serpiente constrictora no venenosa, considerada la más austral del mundo. Puede alcanzar hasta cuatro metros de longitud y se caracteriza por su cuerpo robusto, con tonalidades grisáceas o amarronadas, lo que le permite camuflarse fácilmente en el entorno natural.

Si bien es principalmente terrestre, puede trepar árboles y suele refugiarse en madrigueras de vizcachas. Se alimenta de mamíferos, aves y reptiles, cumpliendo un rol clave en el control biológico de otras especies.

En Neuquén, habita zonas áridas y semiáridas, como montes, arbustales y áreas de mesetas del norte y centro provincial. Se trata de una especie protegida, amenazada por la pérdida de hábitat.

Recomendaciones a la comunidad

Desde Defensa Civil remarcaron que el objetivo del operativo es prevenir riesgos sin generar alarma y recordaron a la población que, ante la eventual observación de un animal de estas características: no se debe intentar capturarlo ni acercarse, dar aviso inmediato a las autoridades competentes y mantener la calma y permitir que actúe el personal especializado.

“El objetivo es actuar con precaución y responsabilidad”, señaló el director de Defensa Civil de Zapala, Roberto Moreno, al tiempo que pidió colaboración a la comunidad para evitar situaciones de riesgo innecesarias.