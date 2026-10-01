Bullrich explicó sus críticas al Gobierno: “yo planteo las preocupaciones de los argentinos”

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, explicó este jueves los motivos de sus recientes cuestionamientos sobre algunas decisiones del Gobierno y aseguró que sus planteos están vinculados con las preocupaciones que atraviesan actualmente a los argentinos y a las empresas.

Bullrich realizó estas declaraciones en Mar del Plata, durante una conferencia de prensa previa a su participación en el Coloquio de IDEA, donde expuso ante empresarios y representantes de distintos sectores. Consultada sobre sus críticas al rumbo de la gestión nacional, la legisladora sostuvo: “Yo creo que planteo aquellas situaciones, temas, y preocupaciones de los argentinos en este momento; de las empresas”.

En ese sentido, explicó que su objetivo es representar a los ciudadanos que acompañan el proceso de transformación impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

“Lo que yo trato es de generar una representación, una confianza en aquellos ciudadanos y, especialmente, aquellos que acompañan la transformación que se está haciendo en Argentina”, afirmó.

Bullrich también rechazó que sus cuestionamientos deban interpretarse necesariamente como una confrontación con el Poder Ejecutivo. “No lo miraría en contradicción con el Gobierno, sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico”, sostuvo.

La senadora consideró que su posición responde al rol de representación que ejerce desde el Congreso y afirmó que busca mantener el vínculo con una parte importante del electorado que acompaña las reformas oficiales.

Las declaraciones se producen en un momento en el que Bullrich viene planteando diferencias puntuales respecto de algunas decisiones del Ejecutivo. Este jueves, además, cuestionó como “apresurado” el intento de llevar nuevamente al Congreso el debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye el capítulo referido a la Ley de Tierras.

En el Coloquio de IDEA, Bullrich también planteó la necesidad de que las reformas económicas tengan un impacto concreto sobre consumidores y empresas y sostuvo que el proceso debe avanzar con mayor velocidad.

De esta manera, la jefa del bloque oficialista en el Senado busca encuadrar sus cuestionamientos dentro de su función como representante parlamentaria, diferenciándolos de una eventual ruptura con el Gobierno y vinculándolos con las demandas que, según expresó, recibe de ciudadanos y del sector empresario.