Una nueva medición nacional de la Universidad de San Andrés (UdeSA) mostró un escenario de valoración negativa para las principales figuras políticas: los 26 dirigentes incluidos en el relevamiento registraron más opiniones desfavorables que favorables. La encuesta fue realizada entre el 3 y el 8 de septiembre sobre 1.004 casos a nivel nacional.

En términos de imagen positiva, Patricia Bullrich registró el porcentaje más alto, con 34%, aunque también concentró un 56% de opiniones negativas, por lo que su diferencial fue de -22 puntos. Detrás apareció el presidente Javier Milei, con 33% de valoración positiva y 61% negativa, mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof obtuvo 30% favorable y 61% desfavorable.

La medición también incluyó a Cristina Fernández de Kirchner, que alcanzó 29% de imagen positiva y 64% negativa. Con el mismo porcentaje de valoración favorable apareció Myriam Bregman, aunque en su caso la imagen negativa fue del 48%.

Entre las siguientes figuras relevadas estuvieron Victoria Villarruel y Jorge Macri, ambos con 28% de imagen positiva. Mauricio Macri registró 26%, mientras que Juan Grabois y Sergio Massa alcanzaron 23% cada uno. Martín Menem quedó en 20%.

En el otro extremo de los diferenciales aparecen Máximo Kirchner, con 17% de imagen positiva frente a 71% negativa, y Lilia Lemoine, con 10% favorable y 62% desfavorable. Ambos concentraron los saldos más negativos entre las figuras mencionadas en el informe difundido por la encuesta.

El estudio también relevó la percepción sobre la gestión del Gobierno nacional. El 35% de los consultados manifestó aprobar la administración de Milei, mientras que el 61% expresó desaprobación. En cuanto a la situación general del país, el 69% se declaró insatisfecho y el 29% satisfecho.

Entre los principales problemas señalados por los encuestados aparecen la falta de trabajo, mencionada por el 39%; los bajos salarios, con 36%; y la corrupción y la pobreza, ambas con 29%.

La percepción sobre la situación económica también mostró una evaluación mayoritariamente negativa. El 55% consideró que la situación del país empeoró respecto del año anterior, mientras que un 43% sostuvo que podría empeorar durante el próximo período.

Los resultados forman parte de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés y constituyen una medición de opinión realizada en un momento específico. El relevamiento incluyó dirigentes del oficialismo, la oposición y otras figuras que aparecen en la discusión política de cara a 2027.