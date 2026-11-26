Mientras el Senado debate la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, el oficialismo impulsa una segunda iniciativa que busca permitir el bloqueo administrativo de plataformas ilegales en un plazo de 24 horas.

El proyecto complementario es promovido por la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y otorga nuevas facultades al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para actuar frente a sitios de apuestas que operen sin autorización.

La propuesta se discute por separado de la ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2024 y que este jueves puede obtener su sanción definitiva en el Senado.

El acuerdo parlamentario alcanzado entre Bullrich y el jefe del bloque justicialista, José Mayans, contempla votar el texto original aprobado por Diputados y tramitar las modificaciones reclamadas por el Gobierno mediante esta segunda norma.

De esa manera se evitó modificar el primer proyecto, situación que hubiera obligado a devolverlo a Diputados y demorado su eventual sanción.

Bloqueo en 24 horas ante una denuncia

Uno de los puntos centrales de la nueva propuesta establece un procedimiento administrativo para actuar contra plataformas de apuestas no autorizadas.

Ante una denuncia realizada por un tercero, el ENACOM podría disponer el bloqueo del sitio en un plazo de 24 horas, con una notificación inmediata al organismo responsable del registro de dominios.

Bullrich aseguró durante el debate que existen más de 2.500 sitios virtuales que operarían sin controles de ingreso y sostuvo que esas plataformas “deben ser clausuradas”.

“El complemento del bloqueo va a disminuir sustancialmente el incentivo al juego mediante restricciones muy fuertes a la publicidad y al juego inmediato”, argumentó la senadora.

El texto también prohíbe en los medios de comunicación la exhibición de direcciones de dominios, contenidos, publicidad, promoción y patrocinio correspondientes a sitios de juegos de azar online no autorizados.

Otra de las modificaciones apunta directamente a las formas de pago.

Los operadores habilitados no podrían aceptar depósitos, cargas de saldo o pagos realizados mediante cuentas pertenecientes a terceros, dinero en efectivo, criptoactivos no identificados o cualquier instrumento cuya identidad no coincida con la del usuario registrado.

A dónde iría el dinero de las sanciones

El proyecto también determina el destino de los fondos obtenidos mediante las sanciones administrativas. Según el esquema propuesto, el 60% sería destinado a programas de prevención y rehabilitación de personas con ludopatía.

Otro 20% se distribuiría entre asociaciones civiles deportivas sin fines de lucro y el 20% restante correspondería a la jurisdicción interviniente. Bullrich planteó además eliminar una disposición que restringe la participación de dirigentes vinculados con casas de apuestas o con la actividad del juego.

La iniciativa complementaria necesita primero ser aprobada por el Senado y, en caso de conseguir media sanción, deberá pasar a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

El oficialismo dejó abierta incluso la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias si fuera necesario extender el debate, con la intención de que la nueva normativa pueda ser tratada antes de finalizar el año.

En paralelo, el Senado avanza este jueves con el proyecto principal contra la ludopatía, que permaneció más de dos años sin resolución en la Cámara alta y estaba próximo a perder estado parlamentario.