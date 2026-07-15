La Cámara Federal porteña fijó para el 10 de agosto la audiencia en la que analizará las apelaciones presentadas por los inversores que fueron apartados como querellantes en la investigación por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La decisión estará a cargo de la Sala I, integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Ese día, los afectados podrán ampliar los fundamentos de sus recursos, ya sea por escrito o de manera oral si así lo solicitan. La resolución será clave para determinar si recuperan su participación en el expediente, que les permitiría acceder a la causa, solicitar medidas de prueba y eventualmente intervenir en un futuro juicio oral.

El juez Marcelo Martínez De Giorgi había decidido apartar como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, al hacer lugar a un planteo presentado por la defensa del empresario Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en la causa.

En su resolución, el magistrado sostuvo que los inversores no acreditaron haber sufrido un perjuicio directo ni demostraron la titularidad de los tokens adquiridos. Además, argumentó que el lanzamiento de $LIBRA se produjo en el contexto de una memecoin, un activo digital caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y un alto nivel de riesgo asumido por quienes deciden invertir.

Los inversores apelaron esa decisión. Marchetto, Vega, Paris y Quintero están representados por el abogado Nicolás Rechanik, integrante del equipo jurídico del diputado Juan Grabois, mientras que Martín Romeo presentó un recurso por separado a través de su defensor, Nicolás Oszust.

En sus presentaciones, las defensas sostuvieron que la Justicia ya había reconocido previamente la legitimación de los querellantes e incluso señalaron que existen elementos que acreditarían una maniobra coordinada durante el lanzamiento de la criptomoneda. Entre otros puntos, afirmaron que hubo acceso privilegiado a información reservada, lo que permitió que determinadas billeteras virtuales realizaran operaciones millonarias segundos antes de que el proyecto fuera difundido públicamente a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei.

La investigación busca determinar si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse al Presidente mediante Mauricio Novelli y otros imputados, entre ellos Manuel Terrones Godoy, y si ese vínculo derivó en la promoción pública del proyecto. También se investiga un presunto pago millonario realizado por Davis, mientras la causa continúa delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano.