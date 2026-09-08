La Cámara Nacional Electoral pidió no modificar las reglas electorales cerca de las elecciones

La Cámara Nacional Electoral (CNE) pidió al Congreso que tenga en cuenta los estándares internacionales sobre la oportunidad para modificar las reglas que regulan las elecciones, los partidos políticos y el financiamiento de las campañas. El planteo fue realizado este martes mediante una Acordada Extraordinaria, en momentos en que el Gobierno busca avanzar con un proyecto para eliminar las PASO.

La CNE recordó que, de acuerdo con distintos precedentes, modificar el marco legal electoral cuando se aproxima un año electoral puede generar más perjuicios que beneficios. En ese sentido, señaló que los estándares internacionales recomiendan evitar cambios estructurales en fechas cercanas a los comicios para preservar la certeza de los partidos políticos y de las autoridades encargadas de organizar las elecciones.

El tribunal también remarcó su responsabilidad en la tutela de las condiciones institucionales del proceso electoral y sostuvo que las reformas deben contemplar un tiempo razonable para su implementación.

La advertencia se produce mientras existen distintas iniciativas en condiciones de ser debatidas por el Congreso y cuando comienzan a acercarse los plazos considerados relevantes para la organización de las próximas elecciones nacionales.

Desde la Cámara señalaron además que este criterio fue compartido por magistrados, especialistas y dirigentes políticos durante un seminario realizado en marzo, en el que se analizó la implementación de la boleta única, utilizada por primera vez en las elecciones de 2025.

El mensaje de la CNE apunta así a que cualquier modificación del sistema electoral sea adoptada con suficiente anticipación para evitar incertidumbre durante la preparación de los próximos comicios.