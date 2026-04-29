Los temas neuquinos que Karina Maureira le llevó al Gobierno en el Congreso

En el marco del informe del jefe de Gabinete Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados, la legisladora neuquina Karina Maureira puso sobre la mesa una serie de temas estratégicos para el desarrollo de la provincia y obtuvo respuestas del Gobierno nacional.

Durante su intervención, la representante de La Neuquinidad remarcó el peso productivo de Neuquén, especialmente en materia energética, y advirtió sobre los desafíos en infraestructura, servicios y desarrollo social. En ese sentido, planteó la necesidad de mayor articulación entre Nación y provincia.

“Desde Neuquén hacemos un esfuerzo muy importante para sostener el crecimiento y dar respuestas concretas, muchas veces haciéndonos cargo de cuestiones que requieren también acompañamiento nacional”, expresó.

Uno de los ejes centrales fue la situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). Maureira consultó sobre su reactivación y los plazos previstos.

Desde el Ministerio de Economía indicaron que la Comisión Nacional de Energía Atómica proyecta avanzar en una licitación para concesionar la operación de la planta, actualmente en etapa de estudios técnicos. Además, se informó que el contrato con ENSI venció en octubre de 2025, aunque se mantienen tareas de seguridad, mantenimiento y resguardo ambiental.

Rutas nacionales, conectividad y educación técnica

La diputada también puso el foco en el estado de rutas clave como la 22, 40, 231, 234, 237 y 242, fundamentales para la conectividad y los pasos fronterizos.

El Gobierno nacional aseguró que no se registran contingencias en la red vial de la provincia y que Vialidad Nacional mantiene trabajos permanentes. También anticipó la firma de contratos para obras de bacheo y operativos de mantenimiento invernal.

Otro de los planteos estuvo vinculado al financiamiento de la educación técnica. Maureira expresó preocupación por la continuidad de los recursos y pidió precisiones sobre las partidas desde 2025.

La respuesta oficial remitió al portal de Presupuesto Abierto para consultar la información detallada, sin mayores definiciones sobre incrementos o nuevas asignaciones.

Discapacidad: sin reparto automático

En materia social, la legisladora consultó por los fondos destinados a discapacidad y el funcionamiento del FONADIS. Desde Nación aclararon que no existe una distribución automática por provincia, ya que el fondo financia proyectos de alcance nacional bajo criterios específicos de evaluación. Maureira había remarcado el esfuerzo económico que realiza Neuquén para sostener programas y organizaciones.

Salud y PAMI

Finalmente, la diputada pidió información sobre el sistema de salud, especialmente en relación con prestaciones y eventuales deudas del PAMI.

El INSSJP indicó que los pagos se realizan conforme a la normativa vigente y que existe un monitoreo permanente para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Como cierre, Maureira insistió en la necesidad de sostener el trabajo conjunto entre Nación y provincia. “Vamos a continuar impulsando estos temas porque son centrales para el desarrollo de Neuquén. Neuquén no es solo Vaca Muerta: también son sus rutas, su industria, su educación, su sistema de salud y el esfuerzo diario para sostener cada una de estas áreas”, concluyó.