El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner en primer plano uno de los conceptos centrales del programa económico de Javier Milei y aseguró que el Gobierno avanzará hacia un esquema de libre circulación de pesos y dólares, en el que los argentinos puedan elegir con qué moneda operar.

Durante su exposición en el Congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Caputo ratificó que la administración nacional mantiene como objetivo la llamada competencia de monedas. “Vamos a permitir la libre circulación de pesos y dólares y la gente elegirá”, afirmó el funcionario al describir el modelo económico hacia el que busca avanzar el Gobierno.

En ese sentido, recordó que la propuesta forma parte de uno de los ejes planteados por Milei desde el inicio de su carrera política. “El Presidente siempre habló de competencia de monedas y hacia eso estamos yendo”, sostuvo.

Caputo explicó que la intención oficial es consolidar un esquema similar al que funciona en otros países de la región. “Vamos hacia un sistema bimonetario, a la uruguaya”, señaló. Según indicó, ese proceso ya comenzó a implementarse mediante distintas medidas que permiten realizar operaciones en más de una moneda. “Estamos permitiendo que se transe en diferentes monedas, pero la gente elegirá la moneda”, afirmó.

Para el ministro, la iniciativa forma parte de una transformación estructural que busca sostenerse sobre el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria alcanzada por la gestión nacional.

La apuesta oficial es que, con menores niveles de inflación y una mayor previsibilidad económica, aumente de manera natural la convivencia entre el peso y el dólar sin necesidad de imponer mecanismos obligatorios para los ahorristas o consumidores.

Durante su presentación, Caputo también dejó otras definiciones sobre la marcha de la economía. El titular del Palacio de Hacienda aseguró que la inflación continuará desacelerándose en los próximos meses y sostuvo que los compromisos financieros del país se encuentran cubiertos. Además, adelantó que el Gobierno trabaja en una nueva versión de la denominada ley de inocencia fiscal, una iniciativa que busca impulsar cambios en materia tributaria y que volverá a ser enviada al Congreso.