El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de mayo será más baja que la registrada en abril, cuando el Índice de Precios al Consumidor había marcado un 2,6%. Las declaraciones fueron realizadas durante la apertura del Latam Economic Forum en Buenos Aires.

“La inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún”, afirmó el funcionario durante su exposición ante empresarios y referentes económicos.

Caputo sostuvo además que las expectativas para los próximos doce meses rondan el 20% y señaló que “no se espera ningún cimbronazo” en la economía. Según indicó, el Gobierno considera que las variables macroeconómicas muestran estabilidad y consolidación del programa económico.

Durante su discurso, el ministro enumeró distintos indicadores económicos que calificó como positivos, entre ellos récords de exportaciones, actividad agroindustrial, superávit energético y recuperación de la actividad económica. También mencionó una mejora en las exportaciones industriales y en el financiamiento pyme.

Caputo también cuestionó la cobertura mediática sobre la situación económica y pidió “enfocarse en los datos”.

“Hay una divergencia muy grande entre los datos y el relato”, expresó durante el encuentro.

En el tramo político de su exposición, el ministro proyectó un escenario favorable para el oficialismo hacia las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que “la economía se va a llevar puesta a la política”. Además, consideró que el presidente Javier Milei “va a ganar cómodamente”.