Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue internado en el Hospital Perrando de Resistencia, Chaco, después de sufrir una descompensación durante una huelga de hambre que llevaba 12 días en el Complejo Penitenciario Provincial N.º 1.

El exlíder piquetero inició la protesta para reclamar prisión domiciliaria y una mejor atención médica. Según fuentes del caso citadas por Noticias Argentinas, su internación tiene como objetivo estabilizarlo y luego está previsto que regrese al establecimiento penitenciario.

Durante la medida de fuerza, Sena habría dejado de consumir alimentos y líquidos. En sus presentaciones, argumentó que padece diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, entre otras patologías.

Por qué Emerenciano Sena inició la huelga de hambre

El reclamo del condenado tiene dos ejes: obtener el beneficio de la prisión domiciliaria y conseguir una atención médica que, según sostiene, responda a sus necesidades de salud.

Sena planteó que sus enfermedades requieren cuidados específicos y cuestionó las condiciones de atención que recibe mientras permanece detenido. Sus argumentos forman parte de las presentaciones realizadas para respaldar sus pedidos.

La internación se produjo después de casi dos semanas de protesta, en un contexto en el que la falta de ingesta de alimentos y líquidos puede generar complicaciones que requieren atención médica.

Qué se sabe sobre su estado de salud

El traslado al Hospital Perrando se realizó luego de que Sena sufriera una descompensación dentro del complejo penitenciario de Resistencia.

Entre las patologías que mencionó en sus planteos judiciales figuran:

Diabetes.

Hipertensión.

Problemas cardíacos.

Por el momento, la información disponible indica que la internación busca estabilizarlo. No se detallaron diagnósticos médicos posteriores al traslado ni se informó cuánto tiempo permanecerá en el hospital.

La situación judicial de Emerenciano Sena por el femicidio

Emerenciano Sena fue condenado a prisión perpetua por su participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Chaco.

En la misma causa también fue condenado su hijo, César Sena, quien permanece detenido en el mismo complejo penitenciario. El caso tuvo como protagonistas a integrantes de la familia Sena y generó una amplia repercusión pública y judicial en la provincia.

La huelga de hambre y el pedido de prisión domiciliaria se inscriben en la situación de detención de Emerenciano Sena, pero no modifican por sí mismos la condena impuesta por el tribunal.