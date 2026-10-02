La exdiputada nacional y referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció penalmente al presidente Javier Milei a raíz de los mensajes e insultos que el mandatario dirigió contra la periodista María Eugenia “Maru” Duffard. La presentación judicial plantea la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violencia de género, digital, mediática e institucional.

Según informó Noticias Argentinas, el conflicto comenzó después de una entrevista que Duffard realizó al diputado nacional Máximo Kirchner en su programa de streaming en Infobae TV, donde se abordó la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner. Luego de esa emisión, Milei acusó a la periodista de respaldar al kirchnerismo y de justificar hechos de corrupción.

La exdiputada pidió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

En su presentación, Carrió hizo referencia a distintas expresiones utilizadas por el Presidente contra Duffard, entre ellas “zurda inmunda” y “basura corrupta”. La exlegisladora sostuvo que esos dichos podrían constituir una vulneración de tratados internacionales vinculados con los derechos de las mujeres y cuestionó el impacto que este tipo de mensajes puede tener sobre el ejercicio periodístico.

La dirigente de la Coalición Cívica solicitó además la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, para que se analicen los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades penales.

El episodio también generó pronunciamientos de organizaciones vinculadas al periodismo. De acuerdo con la información publicada por Noticias Argentinas, FOPEA y ADEPA expresaron su preocupación por los ataques dirigidos contra la periodista y por sus posibles efectos sobre el trabajo de la prensa.