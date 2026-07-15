Juicio por la muerte de Diego Maradona: vuelve a declarar un acusado y citaron al cuñado de Matías Morla

El psicólogo Carlos Díaz, uno de los acusados en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, volverá a declarar este jueves ante el tribunal que lleva adelante el debate oral en San Isidro.

Díaz, especialista en adicciones, responderá únicamente las preguntas de sus abogados defensores, Diego Olmedo y Hernán Guaita. El psicólogo ya había declarado durante el proceso y ahora volverá a presentarse ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

En una de sus anteriores intervenciones ante el tribunal, Díaz había hablado sobre el tratamiento del astro argentino y expresó: “Maradona murió solo y eso me parte el alma”.

La nueva audiencia también tendrá otro nombre vinculado directamente con los últimos días de Diego durante la internación domiciliaria en Tigre.

Citaron al exasistente personal de Maradona

Los fiscales adjuntos de San Isidro Patricio Ferrari y Cosme Iribarren citaron a Maximiliano Pomargo, ex asistente personal del futbolista y cuñado del abogado Matías Morla.

Pomargo compartió los últimos días con Maradona en la casa del country San Andrés, donde el exfutbolista permaneció internado hasta su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

El hombre formaba parte del círculo que acompañaba diariamente al Diez. Su nombre también apareció en declaraciones anteriores del juicio, entre ellas la de Jonathan Espósito, sobrino de Maradona, quien reconstruyó ante el tribunal la mañana en la que encontraron al astro sin vida.

La Fiscalía busca continuar con la reconstrucción de lo ocurrido dentro de la vivienda durante los últimos días de Maradona, una de las etapas centrales de la acusación.

Carlos Díaz integra el grupo de profesionales de la salud sometidos a juicio por las circunstancias que rodearon la muerte del campeón del mundo. La audiencia de este jueves volverá a poner el foco sobre el tratamiento que recibió Diego y las personas que estuvieron junto a él durante su internación domiciliaria.