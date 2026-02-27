Este viernes 27 de febrero de 2026, desde las 9 de la mañana, el Tribunal Oral Federal de Corrientes llevará a cabo una audiencia decisiva para delimitar el debate contra 17 personas imputadas en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña. El niño desapareció el 13 de junio de 2024 cuando tenía 5 años, y desde entonces no se ha encontrado ningún rastro de él más allá de un botín hallado en un lodazal, que según la investigación fue plantado para desviar la búsqueda.

Los acusados se dividen en dos grupos: los siete detenidos que enfrentan cargos en la causa principal por la sustracción y ocultamiento de Loan, y diez profesionales señalados en una causa paralela por el desvío de la investigación, quienes se presentaron como 'asesores' de la Fundación Lucio Dupuy.

La jueza Cristina Pozzer Penzo, que lidera ambos expedientes, mantiene abierta la línea de investigación por trata de personas, destacando que “no se agotó esa línea y es un delito continuado hasta que aparezca el menor”. Mientras tanto, la Justicia avanza hacia un juicio extenso que incluirá cientos de testigos y una gran cantidad de pruebas documentales, periciales y audiovisuales, unificando ambas causas por la existencia de una 'conexidad objetiva' entre los hechos y los imputados.

La causa Naranjal: un almuerzo familiar y desaparición

La causa principal, conocida como 'Naranjal', reconstruye que el día de la desaparición, Loan asistió con su padre a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el Paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. Tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano, donde el niño fue separado de la custodia de su padre y desapareció desde entonces.

Los siete acusados en esta causa son Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel. Según la investigación, estos individuos “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del menor. En particular, se señala al comisario Maciel, quien habría utilizado su cargo para montar un falso operativo de búsqueda y dificultar el hallazgo del niño.

La exhaustiva búsqueda en la zona y testimonios de vecinos y familiares coinciden en que no es posible que Loan se haya extraviado sin ser visto o escuchado, lo que refuerza la hipótesis de una sustracción intencional. Los rastros encontrados, como el botín en el lodazal, fueron considerados parte de una simulación para desviar la investigación.

Por otro lado, la causa paralela involucra a diez profesionales que se presentaron como supuestos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy. Estos imputados, entre ellos Nicolás Gabriel Soria —alias “El Americano” o “El Yanqui”—, Elizabeth Cutaia y Pablo Noguera, están acusados de haber retenido a menores que estuvieron con Loan el día de su desaparición y de manipular sus declaraciones, entorpeciendo la investigación judicial y policial.

Juicio en Corrientes por desaparición de Loan Peña: audiencia inicial con 17 imputados

Además, se les atribuye haber simulado actividades benéficas para desviar la atención, incluyendo la organización de una reconstrucción privada de los hechos sin autorización judicial, diseñada para manipular el proceso. Entre los cargos que enfrentan se encuentran privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos.

Esta audiencia marca un paso crucial en la búsqueda de justicia por la desaparición de Loan Danilo Peña, un caso que conmueve a la provincia de Corrientes y que aún mantiene la esperanza de encontrar al niño desaparecido hace casi dos años.