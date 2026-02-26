A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia dará este viernes un paso clave con la realización de la primera audiencia preliminar al juicio oral en Corrientes. La jornada será virtual y podrá seguirse a través del canal oficial del Poder Judicial.

El encuentro comenzará a las 8:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, donde las partes discutirán la admisibilidad de pruebas y la lista de testigos que formarán parte del futuro debate oral y público, cuya fecha todavía no fue fijada.

En el expediente hay siete procesados acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, entre ellos familiares y ex funcionarios. Además, otras diez personas están imputadas por supuesto entorpecimiento de la investigación, con cargos que incluyen encubrimiento, falso testimonio, defraudación y otros delitos vinculados al desarrollo de la causa.

El tribunal encargado de llevar adelante la audiencia estará integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, tras compartir un almuerzo familiar y dirigirse luego a un naranjal. Desde entonces, su paradero continúa siendo un misterio, pese a la activación del Alerta Sofía y a los múltiples operativos de búsqueda desplegados en la zona.