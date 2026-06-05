Cata a ciegas con el mate: así será el primer Mundial de la Yerba

La yerba mate tendrá por primera vez una competencia internacional propia. Desde este viernes 5 y hasta el domingo 7 de junio se realizará en Buenos Aires el primer Mundial de la Yerba Mate, un certamen que busca reconocer la calidad, la identidad y la diversidad de una de las infusiones más representativas de Sudamérica.

La sede será el Museo del Mate, ubicado sobre Avenida de Mayo, donde más de 300 muestras provenientes de siete países serán analizadas por un jurado internacional integrado por especialistas, sommeliers, investigadores, chefs y catadores.

Durante las tres jornadas, los productos serán sometidos a un sistema de cata a ciegas, una metodología que impide que los evaluadores conozcan la identidad de las marcas participantes para garantizar la transparencia de los resultados.

Los productos serán sometidos a cata a ciegas para garantizar transparencia y calidad.

El certamen reunirá a especialistas de distintos países y otorgará medallas a los productos que alcancen determinados estándares de calidad, además de reconocimientos especiales según origen, molienda, escala productiva y tipicidad.

Los organizadores buscan posicionar a la yerba mate dentro de los estándares internacionales de evaluación utilizados en industrias como el vino, el café, el aceite de oliva y los destilados, destacando la complejidad sensorial que puede ofrecer esta infusión tradicional.

Misiones, la candidata argentina

Misiones llegará al primer Mundial de la Yerba Mate con 12 marcas en competencia, una de las delegaciones más numerosas del certamen. La provincia buscará mostrar la diversidad productiva de una actividad que representa uno de sus principales motores económicos.

Las muestras misioneras competirán bajo el mismo protocolo de cata a ciegas que utilizarán los 43 especialistas internacionales convocados para evaluar más de 300 productos provenientes de siete países. El sistema impide identificar las marcas durante la degustación y centra la valoración en la calidad del producto.

Misiones participará con 12 marcas, mostrando la diversidad productiva de la provincia.

Entre las participantes habrá yerbas orgánicas, agroecológicas, elaboradas con sistema barbacuá y producciones tradicionales, una combinación que refleja la variedad de perfiles productivos que existen actualmente en la provincia.

Las marcas que representarán a Misiones serán Titrayju, Tres Generaciones, Encanto, La Soberana, Progreso, Federal, Principios, Arapeguá, Lapacho Rosa, Zapeca Agroecológica, Saltos del Moconá y Atardecer, provenientes de localidades como Apóstoles, Oberá, San Pedro, Santo Pipó, Puerto Rico, Los Helechos y Salto Encantado.