El médico Facundo Pereyra alertó sobre los posibles efectos negativos del consumo de mate, una de las infusiones más populares en Argentina, que si bien tiene beneficios, no siempre resulta bien tolerada por todas las personas.

Según explicó el especialista, el mate contiene polifenoles y otros compuestos de origen vegetal que lo convierten en una bebida saludable en muchos casos. Sin embargo, advirtió que en ciertos organismos puede generar molestias que no aparecen de inmediato, lo que dificulta identificar su origen.

En este sentido, detalló que el consumo de mate puede provocar síntomas como reflujo, malestar estomacal o sensación de pesadez, incluso varias horas después de haberlo ingerido. Esto hace que muchas personas atribuyan esas molestias a otras comidas, como la cena, sin considerar que el desencadenante podría haber sido la infusión.

Además, el profesional señaló que el mate también puede estar vinculado a síntomas como ansiedad o dificultades para dormir, especialmente cuando se consume durante la tarde o la noche.

Ante la presencia de este tipo de molestias, Pereyra recomendó realizar una prueba de eliminación del mate durante siete días para evaluar si los síntomas mejoran. No obstante, aclaró que no es conveniente suspender su consumo de manera abrupta, ya que puede generar efectos secundarios como dolor de cabeza, por lo que sugirió reducirlo de forma progresiva.

Por último, indicó que, en casos de síntomas digestivos persistentes, es importante revisar otros hábitos alimentarios, ya que el malestar puede estar asociado a múltiples factores y no exclusivamente al consumo de mate.