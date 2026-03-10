¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Marzo, Neuquén, Argentina
JUSTICIA ARGENTINA

La Justicia rechazó la nulidad pedida por Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal 7 desestimó los planteos de las defensas que cuestionaban la validez de pruebas y testimonios en el proceso.

 

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 12:26
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) rechazó este martes los planteos de nulidad presentados por las defensas en el marco de la causa Cuadernos, entre ellos el realizado por la expresidenta Cristina Kirchner, una de las principales acusadas en el proceso.

La decisión fue adoptada por el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, durante la reanudación del juicio oral. Las defensas habían planteado la nulidad del proceso a lo largo de 13 audiencias preliminares, argumentando presuntas irregularidades en la etapa de instrucción y cuestionando la validez de distintas pruebas incorporadas a la causa.

El pedido fue impulsado por los abogados de varios imputados, entre ellos la defensa de Cristina Kirchner y del exministro de Planificación Julio De Vido, quienes pusieron en duda la veracidad de las declaraciones de los imputados que se acogieron a la figura del “arrepentido”.

El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos que dieron origen a la investigación habrían sido manipulados y, por lo tanto, no deberían ser considerados como prueba en el proceso judicial.

Además, cuestionó que 31 imputados declararan como colaboradores, al afirmar que esas declaraciones habrían sido obtenidas bajo presión o extorsión. Por su parte, la fiscal Fabiana León respondió a los planteos presentados por las defensas de los 68 imputados que forman parte del proceso.

El tribunal deberá continuar ahora con el desarrollo del juicio oral, en el que se investiga la presunta existencia de una red de sobornos vinculada a la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015.

