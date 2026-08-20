El número que abrió la investigación

Francisco Adorni, diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó una explicación ante la Justicia por las inconsistencias detectadas en su declaración jurada patrimonial.

El legislador aseguró que se trató de un error al consignar el monto de una deuda. Según su presentación, donde figuraban $130 millones debía haber colocado $13 millones: el equivalente a agregar un cero de más.

La diferencia entre ambos números no es menor. El monto declarado fue analizado dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y formó parte de los elementos que llevaron al fiscal federal Guillermo Marijuán a solicitar que Adorni sea citado a indagatoria.

De $13 millones a $130 millones

La inconsistencia está vinculada con una deuda hipotecaria relacionada con la compra de una vivienda en City Bell.

En la declaración jurada correspondiente a 2024, Adorni consignó una deuda inicial de $130 millones y una deuda de $60 millones al cierre del período. A partir de esos datos, la Fiscalía analizó la evolución de sus obligaciones patrimoniales y cuestionó cómo se había producido esa variación.

Ahora, el diputado sostiene que el primer monto fue cargado incorrectamente y que la deuda real era de $13 millones.

La explicación modifica sustancialmente la lectura de esos números, pero será la Justicia la que deberá determinar si el argumento presentado resulta suficiente para despejar las inconsistencias que dieron origen a la investigación.

La explicación llegó después de las observaciones

El descargo de Adorni fue presentado en el expediente que tramita ante el juez federal Daniel Rafecas, quien deberá resolver si corresponde avanzar con la citación a indagatoria solicitada por el fiscal Marijuán.

El legislador atribuyó las diferencias a errores en sus declaraciones y rechazó que hubiera existido una intención de ocultar información sobre su patrimonio.

El caso había generado atención por las diferencias detectadas entre las distintas declaraciones patrimoniales y por la evolución de los bienes, deudas e ingresos consignados por el diputado.

El antecedente de Manuel Adorni

El caso de Francisco Adorni vuelve a poner bajo la lupa al apellido después de la controversia que también protagonizó su hermano Manuel por sus declaraciones patrimoniales. El actual jefe de Gabinete tuvo que rectificar las declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024 e incorporar unos US$500.000 que no habían sido consignados originalmente.

Manuel explicó que se trataba de ahorros familiares acumulados durante sus años de actividad privada y de dinero vinculado con inversiones en criptomonedas, que estarían alojadas en un pen drive que el funcionario encontró por accidente. También incorporó modificaciones relacionadas con propiedades y otros bienes de su patrimonio.

Entre las rectificaciones apareció una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que pasó a figurar con un 50% de titularidad para Manuel y otro 50% para su esposa. Además, declaró el 50% de un departamento adquirido en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025.

Dos hermanos, dos explicaciones y un mismo apellido

El antecedente de Manuel vuelve especialmente llamativa la situación de Francisco. En ambos casos, las declaraciones patrimoniales terminaron siendo modificadas para explicar inconsistencias que habían generado cuestionamientos.

Mientras Manuel tuvo que rectificar información por fondos, propiedades y otros componentes de su patrimonio, Francisco sostiene ahora que una diferencia de $117 millones en una deuda surgió porque se agregó un cero de más: donde figuraban $130 millones, asegura que debían aparecer $13 millones.

En el caso de Francisco, además, el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó su indagatoria en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y declaraciones juradas presuntamente falsas. El juez federal Daniel Rafecas deberá analizar ahora el descargo presentado por el diputado y definir cómo continúa el expediente.

Por ahora, las explicaciones de ambos hermanos forman parte de expedientes diferentes. Pero las sucesivas rectificaciones patrimoniales colocaron nuevamente al apellido Adorni en el centro de la discusión sobre la información que deben presentar quienes ocupan cargos públicos.