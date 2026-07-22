La CGT, las dos ramas de la CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados protagonizaron este miércoles la primera movilización contra el Gobierno tras el receso que impuso el Mundial 2026. La protesta tuvo como epicentro el Congreso, aunque también incluyó cortes de tránsito y manifestaciones en distintos puntos del país.

Desde la central obrera remarcaron que la convocatoria representó una acción conjunta de las principales organizaciones sindicales y sociales. "Las tres centrales y las agrupaciones sociales salen juntas a marchar", señalaron desde la CGT al presentar la jornada de protesta.

En Avellaneda se registraron los momentos de mayor tensión. Un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia el Puente Pueyrredón, mientras efectivos de la Policía Federal les bloquearon el paso en el marco de la aplicación del protocolo antipiquetes.

La situación se agravó cuando algunos manifestantes quemaron neumáticos sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, lo que motivó la intervención de personal de Infantería para extinguir el fuego. Además, el Gobierno desplegó camiones hidrantes y reforzó la presencia policial en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de levantar el corte, uno de los dirigentes del Polo Obrero aseguró que la intención era mantener una protesta "pacífica" y avanzar hacia la Plaza del Congreso. "Nuestra intención no era esta, la Policía fue la que empezó a agredir", sostuvo.

Por su parte, el dirigente Eduardo Belliboni destacó la participación conjunta de las organizaciones y afirmó que "están todos en unidad". En ese marco, llamó a mantener la movilización junto a los jubilados y sostuvo que ese es el camino para enfrentar las políticas del Gobierno.

Además de los incidentes en Avellaneda, la jornada incluyó cortes de rutas y accesos en provincias como Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires, con manifestaciones también en Rosario y Mar del Plata.

La protesta marcó el regreso de la conflictividad sindical tras el Mundial 2026 y volvió a instalar el reclamo de los jubilados como uno de los principales ejes de confrontación entre las organizaciones gremiales y el Gobierno nacional.