Torneo Provincial de Ajedrez clasificatorio al Campeonato Argentino de Menores

Con el objetivo de conformar el seleccionado que representará a Neuquén en el Campeonato Argentino de Menores, la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, organiza el Torneo Provincial de Ajedrez, una competencia que reunirá a jóvenes de toda la provincia.

La actividad se desarrollará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, de 9 a 20, en el SUM (salón de Usos Múltiples) del Colegio Secundario Neuquén Oeste, ubicado en la intersección de las calles Antártida Argentina y Casilda de la ciudad de Neuquén.

La competencia está destinada a las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20, y contempla dos jornadas con rondas clasificatorias y finales.

Además de promover el deporte, el torneo busca jerarquizar la práctica del ajedrez, fomentar el respeto hacia el rival y fortalecer el pensamiento estratégico en cada participante.

El encuentro cuenta con el acompañamiento de la Fundación Mestizo América y el Club Torre Negra, instituciones comprometidas con el desarrollo y la difusión del ajedrez en la región.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario: https://forms.gle/2jhmxE4bztLKbuRo9. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 299 4091061.

Con esta iniciativa, la provincia del Neuquén reafirma su compromiso con la promoción de los deportes y la participación de las juventudes en competencias nacionales.