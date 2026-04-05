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Si vas a viajar...

Chile cambia el huso horario: cómo impacta la media en los pasos fronterizos de Argentina

Qué hay que tener en cuenta si vas a viajar o volver del país vecino.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 04 de abril de 2026 a las 22:24
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A partir de la medianoche de este sábado 4 de abril, Chile cambia su huso horario, una medida que generará una nueva diferencia con la Argentina y que obligará a pensar viajes y escapadas de compras al país vecino.

Con esta modificación del huso horario, Chile retrasará una hora sus relojes. A modo de ejemplo, cuando en Argentina sean las 8:00, en Chile serán las 7:00.

Cómo será el cambio de huso horario en Chile

Año tras año, Chile modifica su huso horario para la temporada de invierno. Este ajuste implica que el reloj retrocede una hora. La medida persigue un mejor aprovechamiento de la luz natural.

Qué pasa con los pasos fronterizos entre Chile y Argentina

Uno de los efectos más notorios del cambio de huso horario en Chile se verá en los pasos fronterizos, como por ejemplo, el Cardenal Antonio Samoré o Pino Hachado.

Aunque los horarios de apertura y cierre de los pasos fronterizos entre Chile y Argentina están permanentemente coordinados, la interpretación de la hora dependerá del país en el que la persona se encuentre al momento de cruzar.

A raíz de esto, desde los organismos oficiales recomiendan prestar  atención a la diferencia horaria y evitar cualquier confusión.

A tener en cuenta antes de viajar a Chile

Para aquellas personas que deseen visitar el país vecino, se aconseja:

  • Verificar cuáles son los horarios de los pasos fronterizos y si se cuenta con el tiempo suficiente para cruzar.
  • Revisar con antelación las reservas de transporte (micros) y lugares de alojamiento (hoteles, hosterías, etc.)
  • Considerar la diferencia de una hora en toda la planificación del viaje e itinerario
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