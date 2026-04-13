El presidente de la comisión vecinal del barrio 14 de Octubre, Daniel Zurita, alertó sobre un incremento de estafas virtuales en la ciudad de Neuquén, tras detectar al menos cinco casos recientes en su sector.

En diálogo con AM550 La Primera, el referente barrial explicó que las situaciones no se limitan a su zona, sino que se replican en distintos barrios de la ciudad e incluso a nivel provincial.

“Esto está pasando en toda la ciudad. Nosotros damos alertas cada tanto, pero ahora lo hicimos más masivo por la cantidad de modalidades de fraude que hay”, sostuvo.

Modalidades de fraude que “mutan constantemente”

Zurita detalló que los delincuentes utilizan múltiples estrategias que cambian con el tiempo. Entre las más frecuentes mencionó:

Solicitudes de códigos o datos personales

Videollamadas para obtener información

Supuestos secuestros de familiares

Avisos falsos de envíos o paquetes

Mensajes que simulan ser de organismos oficiales

“Antes te pedían un código, ahora te hacen videollamadas o te dicen que tenés un paquete del exterior. Todo va evolucionando”, explicó.

Hackeo de WhatsApp y robo de datos

Otro de los mecanismos detectados es el hackeo de cuentas de WhatsApp. Según indicó, esto permite a los estafadores acceder a información personal y contactos.

“El problema no es solo que te hackeen, sino que ya tienen todos tus datos. Después pueden intentar otras estafas”, advirtió.

Casos recientes y subregistro de denuncias

Zurita confirmó que en el barrio detectaron al menos cinco situaciones recientes, aunque señaló que muchos casos no se hacen públicos.

“Hay un montón que no salen a la luz. Algunos pierden dinero, otros solo datos, pero igual es grave”, indicó.

Además, explicó que en algunos casos las propias víctimas realizan transferencias guiadas por los estafadores, lo que dificulta la investigación como delito económico.

Intentos de fraude con falsas campañas oficiales

Uno de los episodios recientes involucró llamados falsos en nombre de un vacunatorio local, donde se solicitaban datos personales bajo el argumento de una campaña sanitaria.

Tras la advertencia de una vecina, la comisión vecinal se comunicó con el centro de salud, que desmintió la situación y emitió un aviso oficial.

“No hay ningún organismo que te llame para pedir datos personales”, remarcó Zurita.

Recomendaciones para evitar estafas virtuales

Desde la comisión vecinal y organismos de seguridad recomiendan:

No ingresar a links enviados por desconocidos

No brindar datos personales ni bancarios por teléfono

Desconfiar de mensajes sobre premios, paquetes o urgencias

Verificar siempre con fuentes oficiales

Evitar transferencias ante pedidos sospechosos

Zurita también recordó que en Neuquén existe un canal de denuncia en la Fiscalía para delitos económicos.

La entrevista completa: