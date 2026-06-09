La Campaña de Vacunación Antigripal en Neuquén continúa mostrando una alta convocatoria de la comunidad. Destacaron que en los primeros seis meses del año ya se aplicaron 94.255 dosis, una cifra que se aproxima al total de vacunas antigripales colocadas durante todo 2025 (116 mil dosis), consolidando el avance de esta estrategia sanitaria.

A principios de mes incluso se amplió la cobertura y ahora las personas mayores pueden vacunarse a partir de los 60 años en vez de 65.

El resultado surge de la ampliación de horarios en centros de salud, jornadas de vacunación en territorio, AutoVac y la nueva incorporación del dispositivo móvil Vacuneta, entre otros.

Del total de dosis aplicadas hasta el momento: 2.939 corresponden a embarazadas; 165 a personas puérperas; 7.272 a niños y niñas de 6 a 24 meses; 32.398 a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; 35.359 personas mayores de 65 años; 11.072 a personal de salud; y 5.050 a personal esencial.

Es importante recordar que la vacuna está incluida en el Calendario Regular de Vacunación para grupos específicos, es gratuita y obligatoria para la población objetivo en todos los vacunatorios y hospitales públicos y se puede aplicar junto a cualquier otra vacuna.

Además, como parte del Plan de Invierno, el ministerio de Salud llamó esta semana a no demorar la vacunación antigripal frente al aumento sostenido de consultas por enfermedades respiratorias en toda la provincia.

Dónde podes vacunarte

Durante este mes, todos los miércoles, de 10 a 14, se aplicarán todas las vacunas del Calendario Nacional a los siguientes espacios:

10 de junio: Comisión vecinal de Valentina Norte Rural, Sector Los Hornos. Calle Genco y Blanca.

17 de junio: Sector Los Pumitas, Confluencia Rural. Calle Obrero Argentino y El Chocón, donde se ubica la Escuela 136, aprovechando la entrada y salida de las y los niños al establecimiento escolar.

24 de junio: Ignacio Rivas y Arroyo Durán (Sector Sur del Bajo Neuquino).

Además de los hospitales, la vacunación antigripal está disponible en horario extendido de 8 a 20, en los centros de salud. En Neuquén capital, Confluencia atiende de lunes a sábados; Villa Florencia, los lunes, miércoles y viernes; Valentina Norte Rural, de lunes a viernes; y Valentina Sur, de lunes a sábados, excepto los jueves.

También vacunan Almafuerte los martes, jueves y sábados; Parque Industrial y San Lorenzo Sur los martes, miércoles y jueves; Sapere los lunes, miércoles y sábados; y Colonia Rural Nueva Esperanza los martes, miércoles, jueves; y los sábados cada 15 días.

Cuál es el virus que está circulando

La vigilancia epidemiológica confirma que el virus predominante en el territorio es el de la gripe, con una marcada circulación de la variante Influenza H3N2. Si bien esta variante presenta mayor transmisibilidad, las autoridades aclararon que no se registran variaciones en los niveles de gravedad ni de letalidad respecto de temporadas anteriores.