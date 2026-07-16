Vacaciones de invierno en Neuquén: una buena oportunidad para hacerse controles médicos y el calendario de vacunación

Las vacaciones de invierno suelen asociarse al descanso, los viajes y el tiempo compartido en familia. Sin embargo, también pueden convertirse en una valiosa oportunidad para atender aspectos de la salud que muchas veces quedan relegados por las obligaciones diarias. En toda la provincia del Neuquén, hospitales, centros de salud y nodos sanitarios mantienen la atención habitual durante el receso escolar, ofreciendo consultas médicas, controles del niño sano, vacunación, atención odontológica y otras prestaciones esenciales para la comunidad.

Un momento ideal para priorizar la prevención

Desde el Sistema Público de Salud de remarcaron la importancia de aprovechar estas semanas para realizar controles de rutina, especialmente en niños y adolescentes. La recomendación principal está dirigida a las familias para que revisen y completen los calendarios de vacunación, realicen controles de crecimiento y desarrollo y concurran a consultas odontológicas preventivas.

Se trata de acciones simples que permiten detectar a tiempo posibles problemas de salud y fortalecer el bienestar de los más jóvenes. La prevención continúa siendo una de las herramientas más efectivas para mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones futuras.

Desde el Sistema Público de Salud aconsejan aprovechar las vacaciones para completar esquemas de vacunación y realizar controles periódicos - Foto: Neuquén Informa

Nodos de atención ampliada en la ciudad de Neuquén

En la capital provincial funcionan además los nodos de atención ampliada, una estrategia que busca acercar los servicios sanitarios a los barrios y facilitar el acceso a la atención primaria.

Los centros de salud Don Bosco, Parque Industrial, San Lorenzo Sur, Valentina Sur, Almafuerte, Colonia Rural Nueva Esperanza, Confluencia y Sapere ofrecen atención médica a demanda, enfermería, farmacia y gestión de pacientes.

Estos espacios atienden de lunes a viernes y cuentan con jornadas de horario extendido en las que suelen incorporarse especialidades como Odontología y Obstetricia, muchas veces mediante turnos programados.

La Vacuneta es una unidad móvil que todos los miércoles recorre distintos sectores de la ciudad de Neuquén - Foto: Archivo

La Vacuneta recorre los barrios para acercar las vacunas

Otra de las herramientas implementadas por el sistema sanitario provincial es la Vacuneta, una unidad móvil que todos los miércoles recorre distintos sectores de la ciudad de Neuquén. El objetivo es facilitar el acceso a las vacunas incluidas en el calendario nacional y acercar este servicio a vecinos que, por cuestiones laborales o de movilidad, tienen mayores dificultades para concurrir a un centro de salud.

La iniciativa forma parte de una política orientada a reducir barreras de acceso y fortalecer la cobertura de vacunación en toda la comunidad.

Donar sangre: un gesto solidario que salva vidas

Las vacaciones de invierno pueden ser una buena ocasión para realizar una acción solidaria con impacto directo en la salud de otras personas. Por ese motivo, se invita a quienes tengan entre 18 y 65 años, gocen de buena salud y no hayan donado sangre en los últimos tres meses a acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Planas 1915 de la ciudad de Neuquén, o participar de las colectas externas que se realizan periódicamente.

Cada donación de sangre puede contribuir a tratamientos médicos, cirugías, emergencias y situaciones que requieren disponibilidad permanente de sangre segura.

Una red sanitaria más cercana a la comunidad

Todas estas acciones forman parte del Plan Provincial de Salud, que busca garantizar una atención accesible, cercana y oportuna para los habitantes de Neuquén.

En un contexto donde muchas familias cuentan con más tiempo disponible por el receso escolar, la propuesta es transformar las vacaciones en una oportunidad para cuidar la salud, prevenir enfermedades y, a su vez, fortalecer hábitos que beneficien a toda la comunidad.