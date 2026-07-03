El Hospital de Viedma, Artémides Zatti, solicitó a la población mantener una actitud de alerta frente al riesgo de sarampión y rubéola, enfermedades que registran brotes activos en distintos países, entre ellos México, Estados Unidos y Canadá. La institución recordó que la vacunación es la principal medida de prevención y que resulta fundamental verificar que los esquemas de inmunización en los niños estén completos. Para ello, se recomienda acercarse al vacunatorio o centro de salud más cercano y confirmar la aplicación de las dosis correspondientes.

El hospital indicó que se debe consultar al médico en caso de:

Viajes recientes al exterior, especialmente a los países mencionados.

Fiebre de 38° o más.

Erupciones en la piel (sarpullido o exantema).

Contacto con personas que hayan viajado o presenten síntomas compatibles con estas enfermedades.

Además, desde el hospital se subrayó que el sarampión y la rubéola son altamente contagiosos y que la detección temprana de los síntomas permite activar medidas de control para evitar la propagación.

Recomendaciones a la comunidad

Desde el Zatti se pidió a la población comunicarse de inmediato con el hospital o centro de salud frente a cualquier síntoma compatible. La medida busca garantizar una respuesta rápida y coordinar acciones de prevención en territorio.

La actualización de los esquemas de vacunación no solo protege a cada persona, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, reduciendo el riesgo de brotes en la comunidad. Además, la Argentina cuenta con un calendario nacional de vacunación obligatorio, que incluye la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), aplicada en dos dosis: la primera al año de vida y la segunda al ingreso escolar.

El Hospital Zatti destacó que la prevención es parte de la política sanitaria provincial y que la vigilancia epidemiológica se refuerza en momentos de circulación internacional de estas enfermedades. La coordinación con el Ministerio de Salud de Río Negro permite actualizar protocolos y garantizar la disponibilidad de vacunas en todos los centros de atención.