Colapsó una escalera mecánica en una estación de trenes: 11 heridos

Al menos 11 personas resultaron heridas tras el colapso de una escalera mecánica en la estación Dr. Sáenz del tren Belgrano Sur, en el barrio porteño de Pompeya. El SAME desplegó un operativo en el lugar y asistió a los pasajeros afectados.

Seis de las personas heridas fueron atendidas en la propia estación, mientras que otras cinco necesitaron ser trasladadas a centros de salud. Tres fueron derivadas al Hospital Piñero, una al Hospital Penna y otra al Hospital Cecilia Grierson.

Entre los cinco pacientes trasladados había tres mujeres y dos hombres. Hasta el momento no trascendieron datos sobre la identidad ni las condiciones de salud de los otros seis damnificados que recibieron asistencia en el lugar.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que el hecho se habría desencadenado por un desperfecto técnico y describió como “importante” la caída que se produjo en la escalera mecánica.

Las causas concretas del incidente, sin embargo, todavía son materia de investigación. Desde Trenes Argentinos señalaron que el último mantenimiento preventivo de las escaleras mecánicas de la estación se había realizado el 13 de agosto.

Tras el accidente, la zona de las escaleras mecánicas y el andén 1 quedaron momentáneamente inhabilitados mientras se llevan adelante las tareas correspondientes y las pericias para determinar qué provocó el colapso.

Como parte de la investigación, también serán analizadas las cámaras de seguridad de la estación, con el objetivo de reconstruir cómo ocurrió el incidente y establecer las circunstancias que llevaron a la caída.

A pesar del accidente, el servicio del tren Belgrano Sur continúa funcionando con normalidad, de acuerdo con el diagrama habitual.