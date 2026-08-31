Callejero Fino declaró y seguirá detenido: negó que el arma fuera suya

Callejero Fino declaró este lunes ante la Justicia y seguirá detenido luego de haber sido arrestado el domingo en Tigre durante un control vehicular en el que se encontró una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

El cantante de RKT, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, de 31 años, compareció ante el fiscal Cosme Iribarren, del Departamento Judicial de San Isidro, y negó que el arma secuestrada le perteneciera. A pesar de su declaración, la Justicia resolvió que el músico continúe detenido e incomunicado en la Comisaría 4ª de Tigre-Benavídez. La causa investiga los delitos de portación ilegal de arma y sustracción de la numeración registral. La situación judicial se complicó además porque durante la jornada Alvarenga se quedó sin abogado para ejercer su defensa.

El arma fue encontrada durante un control

La detención se produjo el domingo, cuando Callejero Fino circulaba junto a Steven Joel Rocca, de 27 años, en una Volkswagen Amarok sin patente. El vehículo fue interceptado por la Patrulla Municipal de Tigre durante un recorrido preventivo en la zona de calle Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata. La falta de patente motivó el procedimiento y la posterior inspección del vehículo.

Durante la requisa, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. A partir de ese hallazgo, tanto Alvarenga como su acompañante quedaron involucrados en la investigación por la portación ilegal del arma. El músico había explicado que se encontraba circulando sin patente porque estaba grabando un videoclip y que la chapa había sido retirada para evitar que el número apareciera en las imágenes. Esa explicación deberá ser evaluada dentro de la investigación.

La causa quedó en manos del fiscal Iribarren, quien deberá determinar ahora qué responsabilidad tuvo cada uno de los ocupantes de la camioneta respecto del arma encontrada. El delito que se investiga contempla una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, por lo que se trata de una figura que no permite la excarcelación ordinaria.

La defensa de Callejero Fino deberá avanzar ahora con una nueva estrategia luego de que el cantante se quedará sin representante legal. Mientras tanto, permanecerá detenido e incomunicado a disposición de la Justicia. El artista ya tenía un antecedente judicial: cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Cumplió cinco meses en un penal y posteriormente continuó con la pena bajo arresto domiciliario.

La investigación actual es independiente de aquella condena y se concentra en determinar quién tenía la disponibilidad del arma encontrada dentro de la camioneta y bajo qué circunstancias llegó hasta allí. Por ahora, Callejero Fino negó ser su propietario, pero continuará detenido mientras la Justicia avanza con las medidas correspondientes.