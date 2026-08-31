Un Volkswagen Vento rojo que circulaba sin chapas patentes fue interceptado este lunes 31 de agosto en el barrio Valentina Sur de Neuquén capital. El procedimiento comenzó luego de que el jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez, advirtiera la situación y alertara a los efectivos que realizaban tareas preventivas.

El operativo se concretó pasadas las 13:40, en inmediaciones de las calles Catán Lil y Sierras Pampeanas. Durante la identificación del conductor, los policías observaron una caja debajo del asiento que, por sus características, podía ser utilizada para transportar armas.

A partir de esa situación, los efectivos profundizaron las medidas preventivas y secuestraron un arma de fuego, que quedó a disposición de la Justicia. Además, las verificaciones realizadas sobre el vehículo permitieron establecer que tenía una restricción de circulación vigente.

La alerta comenzó con un vehículo sin patente

El procedimiento se inició cuando Díaz Pérez detectó el Volkswagen Vento de color rojo sin chapas patentes mientras circulaba por el sector.

Policía de Neuquén secuestró un arma de fuego durante un procedimiento a un Volkswagen Vento sin patente en Valentina Sur.

El jefe policial dio aviso al personal que se encontraba desplegado en la zona. La advertencia permitió que efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana y de la Comisaría N°44 pusieran en marcha un operativo para localizar el automóvil.

Finalmente, los uniformados encontraron el rodado en la zona de Catán Lil y Sierras Pampeanas, donde lograron detener su marcha e identificar a quien lo conducía.

La caja debajo del asiento llamó la atención de los policías

Durante la intervención, los efectivos observaron en el interior del vehículo una caja ubicada debajo del asiento del conductor.

Según la información policial, las características del elemento resultaban compatibles con las utilizadas para transportar armas de fuego. Por ese motivo, se profundizaron las medidas de seguridad y se concretó el procedimiento que terminó con el secuestro de un arma.

El elemento quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias vinculadas con su tenencia y establecer las medidas correspondientes.

El Vento también tenía una restricción vigente

La inspección del vehículo arrojó además otro dato relevante: el Volkswagen Vento tenía una restricción de circulación vigente.

La situación quedó incorporada a las actuaciones realizadas a partir del procedimiento. Por el momento, la información oficial no precisa el origen de esa restricción ni si está vinculada directamente con el arma secuestrada.

Ese punto será parte de las verificaciones que deberán realizarse sobre el rodado y su documentación.

Un nuevo procedimiento policial en Valentina Sur

El secuestro se produce en un sector de Neuquén capital que durante agosto estuvo en el centro de distintos procedimientos policiales.

El 20 de agosto, por ejemplo, se registraron disparos en inmediaciones del CEF 13 de Valentina Sur, en un episodio que generó preocupación entre vecinos y familias que se encontraban en la zona.

Días después, la Policía realizó dos allanamientos relacionados con aquella investigación y secuestró cartuchería, esposas y una bicicleta, mientras dos menores quedaron bajo investigación.

También en agosto, una persecución protagonizada por una Toyota Hilux terminó en Valentina Sur con un detenido y disparos durante el operativo. El episodio derivó posteriormente en una investigación judicial.

Estos antecedentes no necesariamente tienen relación entre sí, pero muestran que Valentina Sur concentró distintos procedimientos policiales durante las últimas semanas, un dato de contexto relevante para comprender el despliegue preventivo en el sector.

El procedimiento quedó en manos de la Comisaría 44

Por el operativo intervino la Comisaría N°44, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales correspondientes.

El Departamento Seguridad Metropolitana brindó cobertura y apoyo durante la intervención, mientras que el arma secuestrada deberá quedar bajo resguardo judicial para las diligencias que correspondan.

Por ahora, no fueron informados públicamente mayores detalles sobre el conductor ni sobre las circunstancias que rodean la presencia del arma dentro del vehículo.

Qué puede determinar ahora la Justicia

El hallazgo del arma abre una serie de cuestiones que deberán ser precisadas durante la investigación: quién tenía la disponibilidad del arma, si contaba con autorización, cuál era su procedencia y por qué se encontraba dentro del vehículo.

También será relevante establecer el alcance de la restricción de circulación que pesaba sobre el Volkswagen Vento y si esa situación tiene algún vínculo con el procedimiento realizado este lunes.

La respuesta a esas preguntas dependerá de las actuaciones judiciales y de las pericias que eventualmente se dispongan.