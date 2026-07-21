Momentos de preocupación vivieron los pasajeros de un colectivo de la empresa TAQSA que realizaba el viaje entre El Calafate y Río Gallegos, cuando una de las ruedas traseras se desprendió en plena marcha sobre la Ruta Nacional 40.

El incidente ocurrió antes de llegar al paraje La Esperanza y, pese al desperfecto, no hubo personas lesionadas.

Según relataron pasajeros, la rueda salió despedida del eje y terminó rodando hacia la banquina nevada, mientras el colectivo continuó su marcha sin perder la estabilidad.

Cómo fue el episodio

La unidad había partido de El Calafate a las 11.30 con destino a Río Gallegos. En pleno recorrido, una de las ruedas del eje trasero se desprendió por causas que se desconocen.

El vehículo no se desestabilizó debido a que cuenta con doble eje trasero y dos ruedas por lado, lo que permitió a los choferes mantener el control hasta llegar al paraje La Esperanza.

Una vez en La Esperanza, la empresa solicitó el reemplazo del colectivo. Los pasajeros permanecieron en el lugar hasta la llegada de otra unidad, donde continuaron su viaje hacia Río Gallegos.

El cambio de colectivo se concretó minutos antes de las 18.00, lo que generó una demora de varias horas respecto del horario inicial.