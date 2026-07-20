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Ruta 13

Más de 10 vehículos fueron auxiliados tras quedar atascados por la nieve en Primeros Pinos

Personal policial debió ayudar a colocar cadenas en los vehículos de varios turistas que no podían continuar con su viaje por la nieve.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 20 de julio de 2026 a las 10:38
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La nieve no permitía a los vehículos avanzar.

Efectivos de la División Brigada Rural Zapala llevaron adelante un operativo preventivo sobre la Ruta Provincial N.º 13, a la altura del paraje Primeros Pinos, donde las intensas nevadas y la presencia de hielo sobre la calzada habían provocado que varios vehículos quedaran varados.

Durante el recorrido preventivo, el personal policial asistió a aproximadamente 12 vehículos ocupados por turistas que se dirigían hacia Villa Pehuenia.

Entre las tareas realizadas, los efectivos colaboraron con la colocación de cadenas en las ruedas de los rodados para mejorar la tracción y permitir que continuaran su viaje de manera segura.

En el lugar también trabajó personal de Vialidad Provincial con maquinaria destinada al despeje de la ruta, logrando restablecer la transitabilidad del sector.

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