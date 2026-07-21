El frío gana terreno en la provincia: la nieve y la baja visibilidad complican el tránsito en las rutas

Las rutas nacionales de la provincia de Neuquén presentan este martes condiciones adversas debido a las bajas temperaturas, nevadas y bancos de niebla que afectan principalmente a las zonas cordilleranas. Desde Vialidad Nacional informaron que personal y equipos trabajan en distintos tramos con tareas de despeje de nieve, riego con solución salina y distribución de sal granular para mejorar las condiciones de transitabilidad.

Uno de los sectores más comprometidos es la Ruta Nacional 242, donde el paso internacional Pino Hachado permanece cerrado debido a la acumulación de nieve sobre la calzada. El último reporte indicó que continúa nevando en la zona y que las condiciones impiden la circulación.

En la Ruta Nacional 40 Norte, se registran nevadas en distintos puntos. Entre Las Lajas y Chos Malal hay presencia de neviscas en la zona de Naunauco, aunque sin acumulación por el momento. En tanto, en el tramo entre Chos Malal y Barrancas se registra nieve con acumulación sobre la calzada entre Pampa Tril y Auquinco, donde los equipos viales se encuentran operando.

Además, se reportaron bancos de niebla que reducen la visibilidad en sectores de la Ruta Nacional 237, entre Arroyo Limay Chico y el empalme con la Ruta Nacional 40, y en la Ruta Nacional 40 Norte, entre Zapala y Las Lajas.

Desde el organismo vial advirtieron sobre la posibilidad de presencia de hielo en la calzada debido a las fuertes heladas y las bajas temperaturas en la región cordillerana. También señalaron que se prevé una intensificación del pronóstico de nevadas durante la tarde y noche de este martes, con continuidad durante el miércoles 22 de julio.

En cuanto a los pasos internacionales, el paso Cardenal Samoré se encuentra habilitado de 9 a 19 para todo tipo de vehículos, aunque con sectores con hielo, baja adherencia y condiciones de frío extremo. Se recomienda circular con precaución, mantener distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. La portación de cadenas es obligatoria.

Por otra parte, el paso Pino Hachado continúa cerrado, con horario habitual de funcionamiento entre las 9 y las 18 cuando las condiciones permiten la apertura. En este sector también es obligatoria la portación de cadenas metálicas.

Vialidad Nacional recomendó evitar la circulación durante la noche y la madrugada, llevar cadenas físicas antes de emprender viajes y consultar previamente el estado actualizado de las rutas a través de los canales oficiales del organismo.