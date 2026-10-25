Comenzaron los preparativos para la llegada del Papa: habrá cortes durante tres semanas en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires comenzó con los preparativos para recibir al papa León XIV, cuya visita a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El operativo incluye el montaje de escenarios y estructuras, además de un esquema progresivo de cortes y restricciones de tránsito que se extenderá hasta el 14 de noviembre.

Los primeros trabajos comenzaron en Palermo, donde estará uno de los puntos centrales de la agenda del pontífice: el Monumento de los Españoles. Allí está prevista una misa multitudinaria y también se realizará una vigilia con jóvenes.

El operativo comenzó este fin de semana y tendrá diferentes etapas a medida que se acerque la llegada del Papa. La zona de avenida del Libertador será una de las más afectadas por el montaje de las estructuras necesarias para los actos públicos.

Cómo serán los cortes en Palermo

La primera etapa comenzó con un corte total sobre avenida del Libertador, entre avenida Colombia y avenida Sarmiento, necesario para descargar materiales y comenzar a instalar las estructuras.

El 3 de noviembre habrá restricciones parciales en ese mismo sector. Durante esa jornada quedarán habilitados solamente dos carriles por sentido.

La etapa de mayores restricciones comenzará el 4 de noviembre. Desde entonces y de manera progresiva hasta el 14, están previstos cortes totales sobre un tramo más amplio de avenida del Libertador, entre Olleros y Ugarteche.

La agenda de León XIV en Buenos Aires

La llegada del pontífice está prevista para el domingo 8 de noviembre a las 16.30, cuando arribará al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Uruguay.

Su primera jornada contempla un homenaje frente al monumento al general José de San Martín, una ceremonia en la Casa Rosada y una audiencia con el presidente Javier Milei. Posteriormente participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y luego regresará a la Ciudad para celebrar, a las 11.30, una misa en el Monumento de los Españoles.

La agenda continuará con un encuentro con representantes sindicales y del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, una reunión interreligiosa y la celebración de vísperas con el Episcopado en la Catedral Metropolitana.

Córdoba y Luján, las otras paradas

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia local.

Ese mismo día regresará a Buenos Aires y, a las 20.15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Para el miércoles 11 está prevista una visita a un establecimiento penitenciario federal y posteriormente el traslado a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica antes de continuar su viaje hacia Perú.

Con el inicio del montaje en Palermo, Buenos Aires comenzó a modificar su dinámica urbana varias semanas antes de los principales actos. Las restricciones se intensificarán desde el 4 de noviembre y continuarán incluso después de la partida prevista del pontífice, mientras se desmontan las estructuras utilizadas durante la visita.