El papa León XIV confirmó que viajará a la Argentina. Lo hizo de manera espontánea durante un encuentro con una pareja de recién casados en el Vaticano. La frase, que generó repercusión inmediata, llegó a días de haber recibido el alta médica tras una intervención quirúrgica.

La confirmación se produjo durante la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. Una pareja de santafesinos, Ornella Bontorín y Juan Martín Fontana, que estaba de luna de miel en Italia, se acercó a saludarlo. Le dijeron que lo esperaban en el país. El Papa respondió con una sonrisa: "Argentina, allá vamos".

La pareja se casó el 10 de octubre en la iglesia Nuestra Señora del Huerto, en Santa Fe. Viajaron a Italia por su viaje de bodas y accedieron a la audiencia gracias al beneficio Sposi Novelli, que da un lugar preferencial a los recién casados.

La recuperación del Papa

La frase cobró relevancia porque puso fin a las dudas sobre su estado de salud. León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma.

Los exámenes histológicos confirmaron que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior determinó que no necesitará ningún tratamiento adicional. El Papa recibió el alta el sábado 17 y retomó sus actividades públicas de manera gradual.

La visita a la Argentina

El viaje está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. La Oficina del Presidente celebró el anuncio oficial del programa de la Visita Apostólica. El itinerario incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda contempla encuentros institucionales y pastorales. Está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. También un encuentro con autoridades, el cuerpo diplomático y la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El programa incluye una misa multitudinaria en Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y una vigilia con jóvenes. También una visita al Complejo Penitenciario Federal y una misa en Luján.

Los feriados por la visita

El Gobierno estableció tres feriados por decreto para facilitar la organización y la circulación durante la visita. Los días no rigen igual en todo el país.

El lunes 9 de noviembre será feriado en toda la Argentina. El martes 10 será feriado en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El miércoles 11 será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Desde el Gobierno sostienen que continúan las reuniones con el Vaticano para definir los detalles. Y remarcaron que el país está "a disposición de lo que decida el Vaticano y el papa".

Para conocer más sobre la visita, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la Santa Sede.