El papa León XIV no viajará a la ciudad de Asís el próximo martes 27 de octubre como medida de precaución médica para continuar su proceso de recuperación tras la cirugía torácica a la que fue sometido el pasado 13 de octubre. A través de un comunicado oficial emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el equipo médico tratante —encabezado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora— informó que, si bien la radiografía de tórax de control ratificó una "excelente evolución postoperatoria", se consideró prudente desaconsejar el traslado en helicóptero previsto debido al escaso tiempo transcurrido desde la intervención quirúrgica.

La visita oficial del Santo Padre estaba destinada a presidir la clausura del encuentro interreligioso "Paz desarmada y desarmante", convocado para conmemorar el 40.º aniversario de la histórica Jornada Mundial de Oración por la Paz impulsada por San Juan Pablo II en 1986. Desde el Vaticano precisaron que, a pesar de su ausencia física en Asís, el Pontífice se hará presente mediante un mensaje de cercanía dirigido a los líderes de las distintas confesiones cristianas y tradiciones religiosas presentes, reafirmando la vigencia del «espíritu de Asís» y el valor del diálogo como herramienta indispensable frente a los actuales conflictos globales.

La decisión de postergar este desplazamiento responde estrictamente a un criterio preventivo de los especialistas para resguardar la salud del obispo de Roma de 71 años, quien ya había retomado de manera paulatina sus compromisos públicos en la Plaza de San Pedro. En tanto, las autoridades eclesiásticas y gubernamentales mantienen la atención centrada en la evolución clínica del Santo Padre de cara al itinerario de su próxima gira internacional por Sudamérica —con paradas previstas en Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre—, cuya viabilidad definitiva se terminará de delinear en función de las evaluaciones médicas de los próximos días.