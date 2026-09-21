El Papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú. La agenda del Papa León XIV en Argentina contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con un marcado carácter pastoral y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

La organización es el resultado de meses de trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la Santa Sede y la Iglesia argentina. Será la primera visita de un pontífice a la Argentina en 38 años, desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con Milei

La primera jornada comenzará a las 16:30 con la llegada del pontífice al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. A las 17:00 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

A las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. Veinte minutos después, a las 17:50, mantendrá una reunión privada con el presidente Javier Milei. La jornada cerrará a las 18:30 con un encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

Lunes 9 de noviembre: misa multitudinaria y mundo del trabajo

El lunes comenzará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde el Papa saludará al personal y a los asistidos. A las 11:30 celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, uno de los momentos de mayor convocatoria de la visita.

Por la tarde, a las 16:10, encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). A las 17:30 se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada concluirá con la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre: Córdoba y vigilia con jóvenes

El martes, el pontífice viajará a Córdoba. El avión partirá a las 7:30 y llegará al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00. A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Tras regresar a Buenos Aires, a las 20:15 presidirá una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: cárcel, Luján y despedida

La última jornada comenzará a las 8:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo. A las 10:00 celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida será a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. A las 14:00 partirá hacia Lima para continuar su gira apostólica por Perú.

Un operativo de seguridad sin precedentes

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que será "el dispositivo de seguridad más grande de nuestra historia". Involucrará a tres jurisdicciones, tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas, con un comando unificado que funcionará durante 120 horas ininterrumpidas.

Las provincias adhirieron al denominado "Compromiso León XIV" para colaborar con el dispositivo durante la visita. Se espera una afluencia superior al millón de feligreses de toda Latinoamérica.

La agenda del Papa León XIV en Argentina combina encuentros institucionales, celebraciones religiosas y visitas sociales. Desde el Pequeño Cottolengo Don Orione hasta el Complejo Penitenciario Federal, el pontífice recorrerá distintos espacios que reflejan su compromiso con los sectores más vulnerables.